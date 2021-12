A startup carioca Clubbi anuncia ao Estadão nesta terça-feira, 7, o recebimento de um cheque de US$ 4,5 milhões para impulsionar as operações da companhia, que oferece uma plataforma de atacado para “mercadinhos de bairro”. Fundada em fevereiro de 2020, a empresa espera utilizar o aporte para impulsionar o negócio pelo Rio de Janeiro, incluindo a travessia em direção a Niterói nas próximas semanas.

A rodada de investimento foi liderado pelo fundo Valor Capital, junto com ONEVC, Better Tomorrow Ventures, Latitud e Canary, que havia aportado outros US$ 500 mil na companhia no ano passado.

Ao focar nesses pequenos comércios, a Clubbi quer digitalizar pedidos, acelerar entregas e reduzir custos para esses vendedores, que competem com hipermercados e mercados de redes gigantes, que estão mais digitalizadas desde a pandemia. O objetivo da startup é eliminar idas custosas a atacados físicos, permitindo que os lojistas operem com estoques mais baixos por meio de pedidos entregues de forma regular.

“A principal vantagem para esse mercadinho é poupar tempo ao não ir ao atacado, poupando algumas horas de trabalho. E o lojista não sofre com falta de estoque, o que aumenta as vendas”, conta João Macedo, cofundador da Clubbi ao lado de Marcos Adler e Alexandre Farber.

A plataforma da Clubbi reúne produtos não-perecíveis de fornecedores diretos e também de outros atacados, fazendo a otimização de rotas de entrega com transportadoras parceiras. Ao cliente final, sugere novos artigos para compras por meio de algoritmos de aprendizado, impulsionando a descoberta de mais mercadorias que podem ser interessantes aos comércios.

A startup Clubbi, de 'atacado digital', foi fundada em 2020 por, da esq. para dir., João Macedo, Marcos Adler e Alexandre Farber

Para o cofundador Marcos Adler, essa é uma oportunidade de a Clubbi fazer sugestões de produtos em meio a um catálogo de até 50 mil itens. “Temos algoritmos que olham o perfil de consumo do mercadinho ou da região, e é aí que identificamos novas oportunidades para esse lojista, como ao sugerir um novo produto”, conta.

Atualmente, a Clubbi possui mil mercadinhos como clientes, espalhados pela capital fluminense, e espera chegar a 3 mil comércios até a primeira metade de 2022, quando já terá iniciado as operações em Niterói. A companhia conta que está para definir o embarque em outra grande cidade no próximo ano, mas descarta, no curto prazo, a chegada a São Paulo.