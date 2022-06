A Conexa, plataforma de saúde digital integrada, recebeu um aporte de R$ 200 milhões em rodada liderada pela divisão de negócios de Growth Equity do Goldman Sachs Asset Management. O General Atlantic e o Igah Ventures, fundos que já investiam na empresa desde 2020, também participaram da série C de investimento, enquanto o Scale-Up Endeavor apareceu como novo investidor.

"Estamos muito contentes com a rodada e a chegada do novo sócio. Vamos expandir nosso portfólio de produtos em saúde digital, com foco em jornada integrada para o paciente, e investir em health analytics para trazer mais eficiência para as soluções e aumentar a diferenciação da nossa plataforma”, afirma o CEO e cofundador da Conexa, Guilherme Weigert.

Além do aporte, o Goldman Sachs Asset Management passa a ter participação no Conselho da Conexa, tornando-se investidor e parceiro estratégico da empresa. "Ficamos impressionados com o feedback que os clientes da Conexa nos deram sobre seus produtos. A experiência extremamente positiva reportada pelo cliente mostra a qualidade da plataforma e a capacidade de entrega da equipe", comenta o vice-presidente da divisão de negócios Growth e Private Equity do Goldman Sachs Asset Management, Natan Reinig.

Divulgação/Conexa Guilherme Weigert é o CEO da startup Conexa, plataforma de saúde digital integrada

A série C atesta os resultados atingidos pela Conexa, que tem expectativa de fechar o ano com faturamento anualizado perto de R$ 200 milhões e vem crescendo 7% ao mês de forma orgânica desde 2021. “Neste cenário mais complicado da economia, a tendência é de consolidação. Estamos prontos para aproveitar as oportunidades nesse sentido após essa rodada”, diz Weigert.

Com o novo investimento, a empresa pretende, além de inovar em suas soluções de saúde integrada, ampliar a atuação na América Latina, onde já atende diversas empresas globais, como Roche, Rappi e TKE, cumprindo o papel estratégico de ganhar capilaridade e escala.