Depois da onda das cervejas artesanais, a moda agora é fazer sua própria bebida em casa. Essa é a aposta da startup húngara Brewie, destaque na Consumer Electronics Show, feira de eletrônicos realizada no início de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Fazer cerveja em casa do jeito tradicional é muito legal, mas leva um dia inteiro, cansa e deixa a cozinha em estado de caos”, diz Marcell Pal, cofundador da Brewie. “Com a nossa máquina, basta só colocar ingredientes e apertar botões.”

Atualmente em pré-venda no site oficial por US$ 2 mil e com entrega prevista para março, a Brewie é capaz de fazer até 20 litros de cerveja. “Dá para um churrasco”, diz Pal. O processo de mistura leva cerca de seis horas, enquanto a fermentação leva de uma a três semanas. O custo é uma vantagem: gasta-se cerca de R$ 1 para fazer 330 ml – pouco menos que uma latinha.

A máquina tem dois tanques – um para a mistura dos ingredientes, outro para a fermentação – e pode ser controlada por um aplicativo para smartphone. Os usuários podem encontrar também mais de mil receitas de cerveja. Além disso, o app reúne usuários em uma rede social, que conecta cervejeiros amadores ao redor do mundo para dividir receitas e até mesmo organizar degustações.