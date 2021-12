Fundada no Reino Unido em 2019, a startup cristã Glorify anuncia nesta quinta-feira, 2, que recebeu um aporte de US$ 40 milhões, com objetivo de expandir internacionalmente as operações da empresa. Autointitulado como o maior aplicativo do mundo para cristãos, a empresa começou as operações no Brasil em janeiro deste ano e espera fechar 2021 com mais de 2 milhões de downloads.

O cheque, do tipo série A (primeiro estágio formal de investimento em uma startup) foi liderado pela firma americana Andreessen Horowitz (conhecida por apostar no Facebook e, mais recentemente, no Clubhouse), com participação do fundo latinoamericano do SoftBank e da K5 Global. Outras pessoas famosas do entretenimento mundial entraram na rodada, como Kris Jenner, Corey Gamble, Michael Ovitz, Michael Bublé e Jason Derulo.

Como outros apps de bem-estar, a Glorify mistura rede social, meditação e música. Dentro do serviço, é possível encontrar abas para ler passagens bíblicas, escutar músicas cristãs, meditar com guias espirituais e até escrever um diário, para que o usuário possa anotar experiências.

Glorify Fundado em 2019, app cristão Glorify começou a ser testado no início de 2021 no Brasil

“Criamos uma experiência que capacita os cristãos, jovens e velhos, a se abrirem para a fé novamente. Esse é apenas o começo”, diz em nota Ed Beccle, cofundador do Glorify ao lado de Henry Costa.

Para Connie Chan, sócia da Andreessen Horowitz, a startup tem a oportunidade de mudar um mercado milenar conhecido em todo o mundo: o cristão. “A comunidade cristã é incrivelmente social e global, mas historicamente tem sido mal servida por novas tecnologias. O Glorify está mudando isso com um aplicativo móvel de primeira linha que oferece experiências individuais e comunitárias”, disse a investidora.

O Glorify está disponível para ser baixado nas lojas de aplicativos do Google e da Apple.

Brasil é o maior mercado no mundo

Desde janeiro no Brasil, a Glorify vê no País o seu maior mercado — e o fato de o Brasil ser um dos países mais cristãos do mundo ajuda a dar um empurrão na operação. Atualmente, a startup afirma que possui 1,8 milhão de usuários no mercado brasileiro, com expectativa de fechar 2021 com 2 milhões — no mundo, esse número é de 2,5 milhões.

"A meta é conquistar o máximo de usuários no País, visando a um impacto positivo para a vida dos brasileiros. Nosso objetivo para o próximo ano é atingir pelo menos 10 milhões de pessoas usando o app por aqui", afirma em nota ao Estadão Ed Beccle.

Além da Glorify, existem outras startups País tentando servir a comunidade nacional cristã. Um deles é a InChurch, dedicada a digitalizar as igrejas evangélicas com maquininhas para pagamento de dízimo e leitura online da Bíblia. Fundada em 2017, a companhia atua em 22 países no mundo, como Estados Unidos, Alemanha e Austrália.