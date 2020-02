Dona de um sistema para automatização da agricultura, a startup brasileira Solinftec acaba de receber um investimento de US$ 40 milhões, liderado pela empresa de investimento Unbox Capital, cujos principais investidores são a família Trajano, dona do Magazine Luiza. Com os recursos, a startup pretende acelerar o desenvolvimento de produtos, aumentar sua base de usuários e expandir suas operações para mais regiões.

Fundada em 2007 por sete engenheiros cubanos em Araçatuba, no interior de São Paulo, a Solinftec usa um sistema que une hardware e software para monitorar fazendas em tempo real e entregar informações dos processos agrícolas para fazendeiros. “Nosso serviço é como se fosse um Windows das fazendas”, explica Rodrigo Iafelice dos Santos, presidente executivo da Solinftec, em referência ao sistema operacional da Microsoft para computadores.

Wesley Santos/Estadão Segundo a startup, 120 mil usuários interagem com a sua plataforma diariamente

A empresa opera hoje em 11 países, entre eles Canadá, Argentina e Colômbia. O objetivo da Solinftec é usar algoritmos e inteligência para aumentar a eficiência e reduzir custos na agricultura. “Conseguimos, por exemplo, otimizar a colheita de cana-de-açúcar com uso de dados a ponto de reduzir o número de máquinas necessárias para o processo”, afirma Santos. Segundo o executivo, cerca de 70% da área de cana-de-açúcar no Brasil hoje é monitorada pela plataforma da Solinftec – para usar o serviço da startups, os fazendeiros podem acoplar os hardwares da empresa a máquinas agrícolas de qualquer marca.

A Solinftec também possui uma plataforma própria de inteligência artificial, chamada Alice. Segundo a empresa, diariamente, 35 mil máquinas da lavoura e 120 mil usuários interagem por meio de tablets, computadores e celulares com seu sistema.

Expansão

Com o aporte, a Unbox Capital fica como participante minoritária na Solinftec. Em comunicado, Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, disse que a empresa está interessada em transformações digitais, e que as iniciativas da Solinftec na agricultura condizem com essa visão.

Um dos grandes planos da Solinftec para os próximos anos é a expansão para mais países. O processo deve começar mais agressivamente nos Estados Unidos: em 2018, a empresa abriu uma filial no país, onde já possui contratos assinados com clientes americanos. Há o objetivo também de expandir para Europa e Ásia nos próximos dois anos. A startup tem hoje 500 funcionários em sua equipe – 200 deles são focados em tecnologia e desenvolvimento de produtos.