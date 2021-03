A Kovi, startup de aluguel de carros para motoristas de app, lançou nesta segunda-feira, 22, um seguro para trabalhadores que possuem seu próprio veículo. Com o novo serviço, a Kovi vai oferecer uma cobertura contra roubo e furto em parceria com a seguradora Usebens.

De acordo com a empresa, 70% de seus ex-motoristas declararam que a maior preocupação no seguro era com o roubo ou furto de veículos. A partir da pesquisa, a startup resolveu desenvolver o serviço também para fora de seu espaço de aluguel, com a instalação de dispositivos de monitoramento nos carros de plataformas de transporte compartilhado.

Kovi O seguro contra roubo e furto já é utilizado pela Kovi em seus carros alugados

No plano, motoristas de app com carros próprios poderão ter a cobertura de 24 horas de assistência e até 100% de reembolso no valor do carro, de acordo com a tabela Fipe. Caso o veículo seja furtado ou roubado, os clientes também terão um carro reserva para trabalhar, até que o veículo seja encontrado ou o valor tenha sido restituído.

“Temos tecnologia de ponta para monitoramento e detecção de comportamentos incomuns dos motoristas, o que nos permitirá garantir mais segurança e também reaver o automóvel em até 95% dos casos. Este ponto é muito importante para minimizar a preocupação de quem usa o carro para fins profissionais, como primeira ocupação ou como incremento de renda”, afirma Adhemar Milani Neto, presidente da Kovi.

Os valores para o seguro variam de acordo com o modelo e ano do carro e pode ser cotado pelo site da startup. A empresa informou que os preços vão ficar a partir de R$ 100 e que não há contrato de fidelidade, ou seja, o motorista pode cancelar a qualquer momento.

O tipo de seguro oferecido já é utilizado pela Kovi em seus carros alugados. Segundo a empresa, já são mais de 8 mil veículos focados em motoristas de app em utilização na plataforma.

“Após estudos internos, optamos por oferecer inicialmente o Kovi Seguro para furtos e roubos, pois este é um índice alto no país, além de um dos principais receios dos motoristas. Dessa forma, com o tempo pretendemos ampliar o leque de serviços, principalmente de acordo com a demanda dos condutores”, explica Neto.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani