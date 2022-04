Oito meses após levantar R$ 45 milhões em rodada de investimento, a startup de benefícios Caju lança um novo produto ao mercado, informa a companhia ao Estadão. Além de vale-refeição e vale-transporte, a empresa quer atuar no segmento de viagens corporativas.

O produto, batizado de Caju Viagens, permite que empresas transfiram quantias de dinheiro para funcionários que estejam em viagens domésticas ou internacionais. Para utilizar, basta sacar o cartão, de bandeira Visa, para as compras, que poderão ser compartilhadas com a companhia. Como ocorre com as outras áreas da startup, o serviço é operado de maneira digital e flexível.

A Caju quer evitar dores de cabeça em seus clientes, que costumam depositar valores em contas pessoais dos funcionários e exigir notas fiscais para cada despesa.

Caju Eduardo del Giglio, presidente executivo da startup Caju

“Ficou claro que as viagens corporativas causavam contratempos para ambos os lados, gerando problemas jurídicos”, explica em nota Eduardo Del Giglio, presidente executivo e fundador da Caju. “Despesas de viagens não podem ser mais uma dor de cabeça.”

A startup diz esperar que 50% de seus clientes utilizem a solução de viagens, embora o setor enfrente adversidades na retomada da pandemia de covid-19 — que tornou mais comum a popularização de videoconferências, diminuindo a necessidade de deslocamentos.

Nascida em janeiro de 2020, a Caju tem em seu portfólio de clientes mais de 5 mil empresas, entre elas a Loft, PicPay, Gympass e Rappi. Ao todo, são 400 cidades do Brasil que possuem o cartão da marca.