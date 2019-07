Vela Bikes/Divulgação Vela Bikes disponibilizará pontos de recarga para bicicletas elétricas

A Vela Bikes, fabricante brasileira de bicicletas elétricas, irá instalar mais de 50 pontos de recarga rápida de baterias na cidade de São Paulo com objetivo de ter até 100 estações nos próximos meses, informou a empresa nesta quarta-feira, 10.

Os primeiros pontos, que ficarão em cafeterias da zona oeste e no centro da cidade, farão recargas gratuitas para usuários das bicicletas da marca. A Vela informou que oferecerá ainda este ano um dispositivo que tornará os pontos compatíveis com bicicletas e patinetes elétricos de outros fabricantes. A recarga nos pontos será capaz de fornecer 10 quilômetros de autonomia em 10 minutos.

A instalação das estações é gratuita para as cafeterias parceiras da empresa. A empresa desenvolveu o ponto de recarga com recursos próprios e financiou a produção do primeiro lote por meio de um aporte de R$ 100 mil feito por um investidor-anjo. A empresa recebeu R$ 1,2 milhão de investimentos-anjo nos últimos cinco anos.

A Vela afirmou que conta com 1,5 mil bicicletas elétricas circulando em São Paulo, correspondendo a 80% dos clientes da companhia, e pretende implantar o serviço de recarga de baterias fora da cidade ainda este ano. Além de São Paulo, a empresa tem lojas em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.

“A instalação em outras cidades deve iniciar ainda esse ano, porém acontecerá de maneira mais gradual, juntamente com o crescimento do público nas outras cidades”, afirmou o presidente-executivo da Vela, Victor Hugo Cruz.

“Não descartamos a possibilidade de uma nova captação (de capital) para essa expansão, caso o piloto de São Paulo venha a funcionar como esperamos, mas ainda estamos estudando a melhor alternativa de viabilização.”