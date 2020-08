Impossible Foods A Impossible Foods usa biotecnologia para criar soja com alta taxa de hemoglobina

A startup americana Impossible Foods anunciou nesta quinta-feira, 13, que levantou um aporte de US$ 200 milhões. Desde que foi fundada em 2011, sendo pioneira na área de ‘carne vegetal’, a empresa recebeu ao todo US$ 1,5 bilhão em investimentos. Com os novos recursos, a startup pretende impulsionar sua área de pesquisa e desenvolvimento e também sustentar sua internacionalização.

A Impossible Foods usa um método diferente para fazer seus produtos parecerem carne: no lugar de misturar soja, beterraba e outros vegetais, a companhia injeta geneticamente hemoglobina na soja, de maneira que seus hambúrgueres e outros produtos possam sangrar e ter gosto semelhante ao da carne.

Essa nova rodada de aporte foi liderada pelo fundo Coatue, focado em tecnologia. Uma série de celebridades já participaram de investimentos na Impossible Foods, incluindo cantores como Jay-Z, will.i.am e Katy Perry, o ator Kal Penn e a campeã de tênis Serena Williams. Em março deste ano, a empresa levantou US$ 500 milhões em aportes em uma rodada liderada pelo fundo Mirae Asset Global Investments.

Os investimentos também vão ajudar a empresa a desenvolver novos produtos. A Impossible Foods já vem apostando em diferentes carnes além do hambúrguer: em janeiro, na feira Consumer Eletronics Show (CES), em Las Vegas, a empresa anunciou uma carne de "porco vegetal".

Em junho, o Impossible introduziu a venda online de seus hambúrgueres nos Estados Unidos, por meio de seu site, uma tentativa de reagir aos preços de carne bovina, que durante a pandemia dispararam em função do fechamento de várias fábricas. “Nosso crescimento no varejo certamente foi uma grande parte da história. Para nós, ao longo deste período (de pandemia), estamos tentando ajustar a forma como o consumidor de carne está cada vez mais comprando o produto”, disse David Lee, diretor financeiro da empresa, em entrevista nesta quinta.