A plataforma argentina de compra e venda de carros Karvi anunciou nesta terça-feira, 8, que recebeu um aporte de US$ 10 milhões em uma rodada liderada pelo fundo Pelham Capital, incluindo também Launchpad, Inti Ventures e Luxor Capital.

Criada na Argentina em 2018 por Matías Fernández Barrio e Matías Rossetto, a empresa chegou ao Brasil em março do ano passado. Ela opera como uma ponte digital entre as lojas e os consumidores, incluindo serviços como inspeções mecânicas, fotografias profissionais e garantia estendida.

A startup planeja usar o investimento para dobrar a equipe de funcionários e a rede de concessionárias ativas até 2022. Hoje, a plataforma tem cerca de mil varejistas ativos no Estado de São Paulo e 100 empregados. Ela também tem operação em Buenos Aires.

Karvi Matías Fernández Barrio e Matías Rossetto, fundadores da Karvi

Em março, a empresa lançou a venda de carros usados certificados, que inclui avaliação mecânica independente e garantia mecânica de um ano.

O mercado de vendas de carros está na mira de startups no País. No mês passado, a mexicana Kavak levantou um investimento US$ 485 milhões, que a ajudará a estrear no Brasil nos próximos meses. Além disso, no mês passado, a fintech de crédito Creditas anunciou a entrada no setor de compra e venda de carros usados, competindo em um mercado do qual também participa a startup Volanty.