A startup colombiana de entregas Rappi confirmou nesta sexta-feira, 31, ao Estado, de que alcançou a marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado, tornando-se o mais novo unicórnio latino-americano. A empresa, fundada em 2015 na cidade de Bogotá, alcançou o valor depois de receber uma nova rodada de investimentos, sem valores divulgados.

A confirmação acontece horas depois que o portal norte-americano Axios publicou nota sobre a empresa: segundo o site, citando fontes próximas ao assunto, a Rappi recebeu US$ 200 milhões, em aportes liderados pelo fundo DST Global, que também já apostou na brasileira Nubank. Além disso, fundos americanos de renome, como o Sequoia Capital e o Andressen Horowitz, também participaram da rodada.

Giovanna Wolf Tadini/Estadão Por meio do aplicativo da empresa, é possível pedir comida, bebidas e até mesmo itens como camisinha e teste de gravidez, 24 horas por dia

A marca de US$ 1 bilhão em avaliação de mercado coloca a Rappi em um seleto clube da região, que hoje tem a presença das argentinas Mercado Livre, Decolar.com e Patagon, bem como das brasileiras 99, Nubank e PagSeguro.

Trajetória. Fundada em 2015, a Rappi já levantou US$ 192 milhões em investimentos, segundo dados do portal americano Crunchbase. Além do Brasil e da Colômbia, também atua na Argentina, no México e no Chile. Por aqui, a empresa está há um ano no mercado, atuando em 10 cidades diferentes. Até o final do ano, a empresa pretende chegar a 15 cidades brasileiras e começar a atuar no Peru e no Uruguai.

Por meio de seu aplicativo, é possível fazer pedidos de itens de supermercado, restaurantes, além de entregas avulsas, que são feitos por motoristas, motoboys ou até mesmo entregadores de bicicleta.

A empresa fatura cobrando um percentual pelo valor das entregas feitas dentro de sua plataforma – no caso de restaurantes, por exemplo, essa fatia varia entre 25% e 30%. Os entregadores, por sua vez, recebem o valor integral da taxa cobrada pelas entregas. Entre os parceiros da empresa, estão marcas como Pão de Açúcar, Droga Raia e Nestlé.