A startup norte-americana Impossible Foods, responsável pela criação de um hambúrguer 100% vegetal parecido com um bife, anunciou nesta segunda-feira, 13, que recebeu US$ 300 milhões em uma rodada de investimento. É provável que esse seja o último aporte antes da empresa fazer sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Beck Diefenbach/Reuters A base do produto da Impossible Foods é uma molécula rica em ferro responsável pelo gosto característico da carne quando vai ao fogo.

O investimento na Impossible Foods reforça o crescimento do mercado de produtos vegetais que imitam carne. No começo deste mês, a startup de hambúrguer vegetal Beyond Meat estreou na bolsa com alta de 163% – os papéis encerraram o dia US$ 40,75 acima do preço inicial pretendido pela empresa, de US$ 25.

Apesar dos sinais encorajadores dos investidores, a Impossible Foods não tem pressa para abrir capital, disse o diretor financeiro da empresa, David Lee, em entrevista à agência de notícias Reuters. “Estar pronto para abrir capital é uma prioridade para a empresa, porque precisamos estar operando no mais alto nível de rigor ”, disse Lee.

Entre os investidores da startup estão nomes como Katy Perry e Jay-Z, além de fundos de investimento do Google e da Microsoft.

Em sua última rodada de investimento, a Impossible Foods levantou US$ 750 milhões. A startup, fundada em 2011, é atualmente avaliada em US$ 2 bilhões, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Para a Impossible Foods, o sucesso do IPO da Beyond Meat é uma validação do negócio. “Acredito que o IPO da Beyond Meat indica que os investidores de varejo, junto com os consumidores de varejo, estão prontos para algo melhor do que a carne que eles comem há décadas”, disse Lee.

A base do produto da Impossible Foods é uma molécula rica em ferro responsável pelo gosto característico da carne quando vai ao fogo. É através da molécula também existe em vegetais como trigo e soja – que a Impossible Foods consegue fazer sua carne de origem vegetal, com ajuda de engenharia genética e fermentação.