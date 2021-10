A startup indiana de hospedagens Oyo entrou com a documentação para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 30. Com a abertura de capital, a empresa busca avaliação de mercado entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Depois de sofrer impacto em sua operação no ano passado, a Oyo, que é uma das apostas do grupo japonês SoftBank, tem se beneficiado da recuperação do turismo no mundo todo e do afrouxamento das restrições de viagens. A startup já havia tentando dar andamento a um IPO em 2019, pouco antes de a pandemia atingir a indústria de viagens.

Reuters Fundada em 2013, a Oyo enfrentou dificuldades nos últimos meses em seus mercados em todo o mundo devido à crise do coronavírus

De acordo com o documento, o SoftBank planeja vender uma participação no valor de mais de US$ 175 milhões no IPO.

Fundada em 2013 por Ritesh Agarwal, a Oyo enfrentou dificuldades nos últimos meses em seus mercados em todo o mundo devido à crise do coronavírus, que atingiu em cheio a indústria do turismo e reduziu drasticamente sua força de trabalho. A empresa chegou a pisar no freio, demitindo quase toda a sua equipe na América Latina para focar sua atenção nos mercados em que sua operação é mais forte, como a Índia, a Europa e o Sudeste Asiático.

No documento do IPO, a Oyo sinaliza que sua capacidade de obter lucratividade pode ser atrasada devido às consequências econômicas da pandemia./ COM REUTERS