A Idwall, startup que presta serviços de identificação virtual de documentos, anunciou nesta terça-feira, 1º., o recebimento de um aporte no valor de US$ 38 milhões (R$ 210 milhões), liderado pelo fundo Endurance e seguido por GGV Capital, Península, Monashees, Canary, Qualcomm, ONEVC, Grupo Globo, Península e Norte.

O investimento visa impulsionar o crescimento da empresa, além de viabilizar novos produtos e novas contratações no time. Atualmente, 150 pessoas fazem parte da startup, que quer dobrar o número de funcionários até o final do ano.

idwall Raphael Melo (esq.) e Lincoln Ando (dir.) são os fundadores da Idwall

“Quanto mais digitalizadas as empresas se tornam, mais crescem as expectativas dos clientes. Nossa missão é estar sempre à frente da inovação em nosso mercado, e é por isso que investimos tanto no crescimento e na formação da melhor equipe possível para desenvolver nossos produtos”, comenta Lincoln Ando, presidente e fundador da idwall.

A startup, que atende mais de 300 clientes, é especializada em analisar documentos como RG e CPF, para identificar se os dados são verdadeiros e retornar a informação para as empresas cadastradas — geralmente em processos de cadastro de contas ou de alguma compra online. Entre as empresas atendidas pela Idwall estão: Cielo, Ebanx, GPA, Loggi, iFood, Claro, QuintoAndar, Magnetis, Sicredi, Guiabolso e Olist.