A Houpa, startup de compra e venda de roupas em atacado, anunciou a captação de um aporte de R$ 12 milhões liderado por um fundo focado em empresas de tecnologia para o varejo. Com mais de 12 mil varejistas cadastrados, a startup de moda (fashiontech, no jargão do setor) tem mais de 20 mil usuários em seu aplicativo.

O investimento, em meio a pandemia, já tem destino dentro da startup que nasceu no bairro do Bom Retiro, em São Paulo — centro de compras de lojistas de roupas que trabalham com atacado. Para 2020, o objetivo é ampliar a operação do negócio e chegar em todos os polos de moda do Brasil. Com a expansão, a expectativa da startup é chegar a 1 milhão de usuários ainda este ano.

Houpa Criado por Mateo kim o Houpa movimentou cerca de R$ 10 milhões no negócio de compra e venda em 2019

Criada em 2018, por Mateo Kim, a fashiontech funciona como uma rede digital que reúne marcas e negócios entre varejo e atacado. Por meio do aplicativo, é possível visitar as páginas das marcas, visualizar as coleções e fazer as compras online diretamente no app. Só em 2019, o Houpa movimentou cerca de R$ 10 milhões de reais e somou mais de 1 mil marcas parceiras.

“Os custos que uma marca atacadista possui para abrir sua loja online e conquistar clientes, além dos gastos que as varejistas têm em se deslocarem para os principais polos de moda para comprar e revender seus produtos são diretamente minimizados com a adesão ao aplicativo. O e-commerce de moda é, ainda, pouco explorado em relação ao mercado de compra física, por isso, enxergamos um grande espaço em potencial”, afirma Kim.