Após ver que 80% de suas contratações em fevereiro e março aconteceram à distância, a startup de recrutamento Revelo resolveu lançar um novo serviço. Lançado na última semana, o Revelo Remoto vai permitir que as empresas contratem funcionários em um processo seletivo 100% remoto pela internet, desde a entrevista até a assinatura do contrato.

A crise por conta da pandemia de coronavírus afeta grande parte das atividades que antes eram feitas de forma presencial, inclusive a contratação de novos funcionários. Mesmo com a tendência de diminuição de empregos, ainda existem algumas empresas que oferecem vagas em regime de home office, e que precisam driblar a situação para concluir o processo de contratação.

Leo Martins/Estadão No sistema da Revelo, de Lucas Mendes, é a empresa que disputa os candidatos mais interessantes – e não o contrário

Com o cenário, a Revelo decidiu desenvolver e investir na plataforma para viabilizar os processos seletivos online. Em pouco menos de uma semana, o Revelo Remoto surgiu para atender a nova lógica de demanda em tempos de crise

“A ideia é permitir ao recrutador continuar crescendo, mesmo durante esse período de trabalho remoto e fazer com que a transformação digital do RH seja acelerada. As empresas estão tendo que se adaptar a essa situação e com os recrutadores não é diferente”, explica Mendes.

Na plataforma, a empresa que decidir contratar poderá ter acesso aos currículos e a seleção de seus candidatos. A partir disso, uma sala virtual pode ser criada para dinâmicas e entrevistas, com toda a comunicação pela mesma página do serviço.

Os candidatos preenchem um cadastro, com informações de currículo de forma gratuita para o banco de dados. Para a empresa, o custo da contratação depende da quantidade e da qualificação dos profissionais que deseja empregar. Segundo Mendes, os créditos — valores por contratação dos funcionários — podem variar entre R$ 4 mil e R$ 8 mil por vaga.

A plataforma, que já está disponível para uso no site da Revelo, foi planejada para se manter mesmo depois da pandemia do coronavírus. Mendes explica que transformar serviços como o recrutamento de funcionários em processos digitais é um dos objetivos da startup. “Muito se fala sobre o futuro do trabalho. Quando passar essa crise, acredito que muitas empresas vão continuar estimulando o trabalho remoto. Acho que a nossa ferramenta é bem útil para continuar existindo nesse cenário”, afirma Mendes.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas