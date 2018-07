Foto: Divulgação A ideia da Loggi é facilitar a entrega de mercadorias: com milhares de motoboys cadastrados, a empresa oferece motofrete de maneira rápida e simples. Com essa ideia, a Loggi espera um faturamento de R$ 130 milhões em 2016 para expandir o número de motoboys cadastrados.

Foto: Divulgação A startup GuiaBolso já se tornou uma referência no setor de fintechs como uma das mais tradicionais no País. Hoje, a empresa tem 3,5 milhões de usuários no País

Foto: Divulgação Especializada em aluguel de residências online, a startup Quinto Andar recebeu um aporte de US$ 12,6 milhões em dezembro e anunciou um crescimento de 25% ao mês. Em 2017, a empresa deverá aumentar o número de corretores cadastrados e chegar a novas cidades no estado de São Paulo, além de capitais em outros estados do País.

Foto: Estadão Startup brasileira de segurança digital, a PSafe se consolidou ao longo de 2016. Para isso, a companhia aumentou a equipe e até mesmo fez um investimento de US$ 20 milhões para abrir uma filial no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Agora, a startup projeta lucros em 2017, quando deve registrar um crescimento de 30 a 40% em relação a 2016.

Foto: Divulgação Startup que conecta donos de carro a profissionais de serviços automotivos, a Easy Carros ganhou importantes prêmios internacionais ao longo de 2016 e viu o número de pedidos saltar para 25 mil ao mês, representando um aumento de 20% em relação ao ano passado. Além disso, a startup está se expandindo para mais de 30 cidades no País.

Foto: Reprodução A startup de marketing digital Resultados Digitais também teve um bom desempenho em 2016 após receber um aporte de R$ 62 milhões. Agora, a empresa pretende manter o ritmo de crescimento de 200% ao ano, alcançando 6 mil clientes e 700 agências parceiras.

Foto: Sergio Castro/Estadão Desenvolvida pelo criador do Easy Taxi, a Singu quer se tornar conhecida como o "Uber da beleza". Manicures e cabeleireiros se cadastram na plataforma e esperam algum cliente solicitar os serviços. Com isso, a empresa bateu a marca de R$ 1 milhão faturado pelos profissionais no aplicativo em 2016.

Foto: Reprodução Esta startup brasileira, que oferece serviços para o animal de estimação, recebeu um aporte de R$ 10 milhões em 2016 e chegou a 100 mil cachorros cadastrados. Agora, a plataforma irá expandir no Brasil e pretende chegar a 20 mil usuários dispostos a receber cachorros em suas residências.

Foto: Divulgação Dona do famoso cartão de crédito roxo, a startup recebeu novos aportes em 2016 e chegou ao total em investimentos de US$ 175 milhões. Agora, a empresa quer acelerar o crescimento – mas pode ter problemas com as novas regras sobre cartões de crédito que estão em discussão pelo governo.

Foto: Estadão Empresa brasileira responsável por aplicativos como iFood, PlayKids e Apontador, a Movile fica cada vez mas perto de se tornar o primeiro unicórnio brasileiro — que são as empresas que estão perto de atingir US$ 1 bilhão em valor de mercado. Ao longo de 2016, a startup alcançou a marca de US$ 136 milhões em capital levantado e 70 milhões de usuários.

Foto: Estadão A Bank Fácil, de Sergio Furio (foto), oferece empréstimos com taxa de juros equivalente a um quinto da média cobrada pelas grandes instituições financeiras ao mês. Com estes benefícios, a empresa emprestou R$ 100 milhões no Brasil em 2015 e já conta com investimento de R$ 25 milhões.