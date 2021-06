Em uma aposta na retomada do turismo, a startup mineira Buser, de transporte intermunicipal de ônibus, anunciou nesta quinta-feira, 10, um aporte no valor de R$ 700 milhões, liderado pelo fundo LGT Lightrock, que também contou com a participação de Softbank, Monashees, Valor Capital Group, Globo Ventures e Canary, todos investidores da Buser nas séries anteriores, além de Iporanga Ventures.

Segundo a empresa, a rodada é parte de um plano de investimento de R$ 1 bilhão no Brasil nos próximos dois anos, que inclui a entrada em novos negócios – além do aporte, a Buser usará caixa próprio para atingir o valor previsto. "Com o novo aporte, vamos continuar crescendo em número de passageiros, viagens e parceiros e nos preparando para a retomada do turismo, que vai chegar", afirmou o cofundador e presidente executivo da Buser, Marcelo Abritta, em comunicado.

Werthe Santana/Estadão A Buser, fundada por Marcelo Abritta, cresceu explorando um modelo de "fretamento colaborativo", em que os passageiros dividem a conta final da viagem

Além de explorar o transporte de passageiros, a Buser agora está voltando atenções para quatro novos segmentos: marketplace em parceria com grandes viações, transporte de cargas, financiamento de ônibus e transporte urbano. "O foco também será diversificar o negócio, como o transporte urbano de passageiros, um setor que é ainda mais fechado do que o interestadual e intermunicipal", disse Abritta.

Do investimento de R$ 1 bilhão previsto para os próximos dois anos, a companhia vai dedicar R$ 400 milhões para expandir-se "para todo o país". Outros R$ 200 milhões serão destinados ao financiamento de ônibus junto aos parceiros da Buser.

No mercado desde 2017, a Buser cresceu explorando um modelo de "fretamento colaborativo", em que os passageiros dividem a conta final da viagem. A companhia afirma ter atualmente quase 4 milhões de clientes em sua plataforma.

Pandemia

O setor de turismo foi um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. As atividades turísticas já somam um prejuízo de R$ 341,1 bilhões desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020 – o setor chegou a abril deste ano operando com 61,4% da sua capacidade mensal de geração de receitas, segundo cálculo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A Buser também sofreu com o cenário e chegou a ficar cerca de 3 meses sem nenhuma operação no ano passado. O começo da retomada das atividades, porém, trouxe bons números: segundo a Buser, em dezembro de 2020, seu volume de passageiros foi o dobro em relação ao mesmo mês de 2019.

A crise representou um momento de direcionamento de outros projetos dentro da startup. Com o faturamento próximo de zero, Abritta contou ao Estadão, em junho do ano passado, que os investimentos adquiridos anteriormente foram fundamentais para manter a empresa durante o período — o Softbank já havia liderado, em outubro de 2019, um aporte de R$ 300 milhões na startup. Sobrevivendo ao período, a empresa agora avança como candidata a unicórnio — startups avaliadas em US$ 1 bilhão.

Para Guilherme Fowler, professor de inovação do Insper, o novo aporte na Buser é uma aposta de que a economia vai retomar com o avanço da vacinação. "É possível que seja otimismo demais. Mas, se a vacinação for rápida, talvez haja um aumento de movimento de turismo interno mais rápido que viagens internacionais e a Buser se favoreceria", explica.

Batalha na estrada

Além da pandemia, a Buser tem convivido, desde sua fundação, com regulamentações para sua operação no Brasil, em uma batalha com empresas tradicionais de viagens, por conta do seu serviço. Companhias de ônibus acreditam que, o uso de apps, como o da Buser, vai prejudicar o mercado do setor e enfraquecer a concorrência de empresas.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu uma consulta pública no ano passado sobre a regulamentação da prestação do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros sob o regime de fretamento, modalidade em que a Buser se enquadra hoje. Na época, a ideia era que a Buser, por operar com fretamento, deveria oferecer viagens de ida e volta para os mesmos passageiros, algo que inviabilizaria o negócio da startup.

Isso porque, por trabalhar no sistema de divisão de custos e sem precisar de uma estação de embarque e desembarque do porte de uma rodoviária, por exemplo, a startup consegue oferecer custos mais baixos, sem precisar cobrar taxas de manutenção dos usuários para esses estabelecimentos municipais.

Apesar disso, em abril deste ano, um pedido de desistência de ações contra a Buser foi protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF), permitindo a atividade legal da empresa. Em São Paulo e e Minas Gerais, os tribunal de Justiça também deram respaldo à operação da startup nos respectivos Estados.

Fowler, do Insper, explica que a diversificação de serviços que a Buser está buscando também pode ajudar a proteger a empresa de riscos regulatórios. "Quando a Buser vai para vários mercados adjacentes, ela está olhando para outras fontes de receita que não têm tanta regulação", diz./ COM REUTERS