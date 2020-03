A startup de transporte de cargas CargoX anunciou nesta quarta-feira, 25, um fundo de R$ 30 milhões para ajudar, durante a pandemia de coronavírus, transportadores e pequenos frotistas que trabalham com cargas de consumo primário.

O frete de produtos como alimentos, medicamentos e produtos de higiene e limpeza será custeado pela CargoX em duas etapas: 70% no momento do carregamento e os outros 30% depois da conclusão da entrega. As empresas interessadas no auxílio devem se inscrever através do site.

Além disso, a empresa está estruturando um plano para diminuir o tempo de ociosidade dos caminhões de carga, por meio do Projeto Sinergia. A ação tenta aumentar as demandas e a previsão dos fretes para que os motoristas possam achar mais rapidamente uma rota no local ou perto de onde fez a última entrega.

