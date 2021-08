A startup InstaCarro, de compra e venda de automóveis seminovos, anunciou nesta quarta-feira, 4, que recebeu um aporte de R$ 115 milhões liderado pelos fundos J Ventures, FJ Labs e Rise Capital, com participação da All Iron Ventures e Big Sur.

Com os recursos, a empresa, criada em 2015, pretende expandir sua operação em São Paulo e chegar a Campinas, Curitiba, Santos, Joinville, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.A InstaCarro conecta vendedores de veículos usados a uma rede de cerca de quatro mil lojistas. A marca garante a venda do carro em até 24h.

A companhia estaciona contêineres em áreas de grandes redes de supermercados para guardar os veículos, o que dispensa a necessidade de comprar um espaço próprio. Mais recentemente, passou a operar também com inspeção residencial.

O anúncio ilustra o altamente fragmentado mercado de compra e venda de carros usados no Brasil, o terceiro maior do mundo no setor, atrás de Estados Unidos e China.

Na semana passada, a Kavak anunciou um investimento de R$ 2,5 bilhões para tornar o Brasil seu principal mercado de compra e venda de carros usados até 2022, superando inclusive sua matriz no México.

A InstaCarro também medirá forças com as rivais locais Volanty e a Karvi, esta da Argentina, que também já receberam dezenas de milhões de reais de aportes de investidores internacionais em capital de risco.