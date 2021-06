Steven Marcus/Reuters Ebanx recebe aporte de US$ 430 milhões

A Advent fez um aporte de US$ 430 milhões na startup curitibana Ebanx, tornando-se sócia minoritária do negócio. A maior parte, US$ 400 milhões, será paga agora, e outros US$ 30 milhões serão aportados na empresa na futura oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Os recursos investidos pela gestora de private equity Advent na empresa brasileira de pagamentos digitais Ebanx serão utilizados para atrair talentos e fazer aquisições na América Latina, de acordo com a startup. Os quatro programas de investimento da Advent entraram no aporte, na primeira vez em que isso aconteceu, de acordo com a Ebanx. Este foi o maior investimento da Advent em uma empresa de tecnologia na região.

"Investir no desenvolvimento de produtos de ponta e expansão de mercado para atender empresas globais interessadas na América Latina sempre foi nosso objetivo", disse o CEO da Ebanx, João Del Valle, em nota. "A chegada da Advent acelera esse processo e traz a experiência necessária para continuarmos a entregar a melhor experiência em pagamentos digitais na região."

Segundo a Advent, esse foi o maior investimento que a gestora já realizou em uma empresa latino-americana de tecnologia. "O Ebanx é uma das empresas mais impressionantes que conheci nos últimos 20 anos", disse, também através de nota, Mario Malta, sócio da Advent responsável por investimentos em serviços financeiros na América Latina.

A exemplo de outras companhias brasileiras do setor de pagamentos, a Ebanx planeja abrir capital nos Estados Unidos, possivelmente na bolsa de tecnologia Nasdaq. PagSeguro e Stone, que venderam ações naquele mercado, são avaliadas em US$ 17,5 bilhões e US$ 19,8 bilhões, respectivamente. A carteira digital PicPay, da J&F, protocolou em abril o prospecto inicial da oferta de ações na Nasdaq.

A bandeira de cartões Elo deve seguir o mesmo caminho, segundo apurou o Broadcast. Até mesmo a Didi Chuxing, empresa de mobilidade chinesa dona do aplicativo brasileiro 99, destacou sua atuação em pagamentos digitais no Brasil ao apresentar sua oferta de ações nos Estados Unidos.

O investimento da Advent é anunciado uma semana após o Nubank receber um investimento de US$ 500 milhões do Berkshire Hathaway, veículo de investimentos de Warren Buffett. A maior fintech brasileira também se prepara para uma oferta de ações, embora não estabeleça um prazo.

Criada em 2012 por Del Valle, Wagner Ruiz e Alphonse Voigt, a Ebanx tem os três como sócios majoritários, e a FTV Capital, que fez investimentos em outras rodadas, no quadro de acionistas. A Ebanx criou uma plataforma que faz a intermediação de pagamentos entre os usuários finais e empresas de internet. Entre seus clientes, estão Spotify, Uber, Shopee, Alibaba e Amazon.

De acordo com a empresa, mais de 70 milhões de pessoas na América Latina já fizeram pagamentos através de seus serviços, e 145 milhões de transações foram processadas em suas plataformas no ano passado.

A Ebanx espera utilizar o aporte também para atrair executivos de empresas de tecnologia para seus quadros. A companhia já contratou Alexandre Dinkelmann, ex-Totvs, para o cargo de CFO, e pretende ir além.