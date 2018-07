AP

Uma camiseta para corrigir a postura. Sucesso no exterior, esta é a ideia da roupa especial desenvolvida pela Percko, uma startup francesa que conta com um brasileiro no time de desenvolvedores.

No ar há pouco mais de 15 dias no site de financiamento coletivo Kickstarter, o projeto da camiseta já arrecadou mais de € 210 mil (cerca de R$ 920 mil) – sete vezes o valor pedido para a ideia virar realidade.

O funcionamento da camiseta é muito simples: parecida com uma segunda pele, ela possui uma série de tensores, que faz com que a pessoa não fique encurvada ou com uma postura prejudicial à saúde ao tensionar os músculos das costas e do pescoço. Após passar algum tempo usando a roupa, a empresa garante que a pessoa se acostuma a não ficar encurvada e permanece com a postura correta por mais tempo.

Thiago Achatz, o brasileiro que faz parte da Percko, ficou surpreso com uma arrecadação tão rápida. “Em menos de cinco horas já havíamos alcançado nossa meta de € 30 mil”, conta. “Por causa da grande demanda, já iniciamos a produção da camiseta. Estamos agora nos ajustes finais do produto, para que a gente possa começar a produzir em grande escala.”