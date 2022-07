A plataforma de transporte rodoviário de cargas Frete.com anunciou a compra da InterSite, empresa fornecedora de software de gerenciamento de transporte. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters nesta quarta-feira, 20. O valor e a participação da aquisição não foram divulgados.

A Frete.com, antes conhecida como CargoX, nasceu como uma startup especializada na conexão entre caminhoneiros e transportadoras. Em 2021, a empresa recebeu um aporte de US$ 200 milhões – liderado pela chinesa Tencent e pelo SoftBank – e se tornou um dos unicórnios (startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão) brasileiros.

Felipe Rau/ Estadão Federico Vega, fundador e presidente da Frete.com, antiga CargoX

Entre os investidores da Frete.com estão Tencent, Softbank, Goldman Sachs, Farallon Capital e algumas figuras importantes do mercado, como Oscar Salazar, cofundador do Uber. A mudança de nome foi uma estratégia para criação de uma fintech focada em empréstimos para caminhoneiros, a Frete Pago.

Desde 1997, a InterSite atua em consultoria, desenvolvimento de sistemas e sites e administração de servidores, com foco maior na gestão do transporte de commodities agrícolas. A empresa atende cerca de 10 mil clientes no Brasil e no Paraguai. De acordo com a Reuters, a InterSite emite documentos para cerca de 4 milhões de viagens de caminhão anualmente, que geram aproximadamente R$ 11 bilhões em pagamentos de frete.

Apesar da aquisição, os fundadores da provedora de software, Edilmar Alves e Sanir Bacarin, continuarão responsáveis pela administração da empresa. A Frete.com permanece de olho em outras potenciais aquisições de provedores de software, empresas de ciência de dados e fintechs, de acordo com o CEO Federico Vega.