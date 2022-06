A startup colombiana Frubana, de atacado de produtos para restaurantes e bares, demitiu 26 funcionários envolvidos com a operação da empresa no Brasil na terça-feira 14 - a companhia confirmou a informação ao Estadão em comunicado nesta segunda, 20. Além dela, outras estrangeiras realizaram cortes nas últimas semanas, como as mexicanas Kavak e Bitso.

Os cortes da Frubana atingiram as áreas de Recursos Humanos e operações — cerca de 2% da startup, que tem 1,8 mil funcionários contratados no Brasil. A companhia aponta que “a decisão faz parte de um ajuste pontual na estratégia de crescimento da marca, que segue investindo fortemente em sua operação no País e tem a ambição de dobrar de tamanho nos próximos 12 meses”, afirma em nota à reportagem.

Daniel Teixeira/Estadão Comanda por Breno Lopes, a colombiana Frubana iniciou as operações no Brasil em junho de 2021

Quando chegou ao País, em junho de 2021, a startup planejava triplicar o número de funcionários em um ano, saindo das 300 pessoas contratadas para dar o pontapé na operação.

Ex-funcionários demitidos ouvidos pelo Estadão questionam os planos da startup. Eles dizem que a Frubana manteve alto ritmo de contratações, mesmo em meio à desaceleração generalizada no ecossistema de startups do mundo — em maio, por exemplo, foram admitidas 50 novas pessoas à companhia.

Eles dizem também que benefícios foram cortados recentemente, como Gympass (plano de mensalidade de academias), bem como foram revistos os planos para o Brasil no ano de 2022. “A Frubana congelou toda a expansão, como abertura de novos armazens e chegada a mais cidades”, diz uma das fontes.

Por outro lado, um dos ex-funcionários afirmou que a startup colombiana não passa por mau momento. Ao contrário, o ritmo de crescimento seria superior a dois dígitos ao mês e teria chegado ao pico de 40% de aumento em março deste ano.

As demissões em startup são reflexo do aperto financeiro por que passa o setor de investimentos no mundo, assustado com a alta global dos juros e pela pressão causada pela guerra na Ucrânia. Com o dinheiro mais caro para ser investido em empresas de alto risco (como startups), investidores procuram um porto-seguro para aportar dinheiro, como renda fixa, ouro, moedas (como dólar), por exemplo. / COM BRUNA ARIMATHEA