A startup de agronegócio Indigo está realizando um hackathon para desenvolver soluções agrícolas contra as mudanças climáticas – startups e pesquisadores do mundo todo, inclusive do Brasil, podem se inscrever no programa até dia 1º de outubro. A iniciativa, chamada de Terraton Challenge, vai dar prêmios que vão de bolsas de US$ 20 mil até contratos de US$ 3 milhões para a adoção das soluções vencedoras nas fazendas que usam tecnologias da Indigo.

A Indigo é o maior unicórnio de agronegócio nos Estados Unidos: a empresa é avaliada em cerca de US$ 3,5 bilhões. A startup já atua no Brasil, oferecendo tratamento biológico de sementes com micróbios, com ajuda de inteligência artificial.

Gabriela Biló/Estadão David Perry, presidente executivo da Indigo

Para o programa Terraton Challenge, serão selecionadas soluções que permitem que o solo capture carbono com mais rapidez e eficiência e que facilitem a medição da captura de carbono no solo. Além disso, a iniciativa foca em formatos e produtos financeiros que permitam remunerar melhor os agricultores que sequestram carbono. Com isso, o hackathon da Indigo pretende retirar um trilhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera através de projetos de agricultura.

“Em vez de somente reduzir a velocidade em que chegamos ao abismo climático, o uso dos solos agrícolas, combinado à redução de emissões, permite que nos afastemos do abismo”, afirmou David Perry, presidente executivo da Indigo, em comunicado à imprensa.