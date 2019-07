Os clientes de alguns restaurantes israelenses de alto padrão em breve poderão comer um bife feito em laboratório, graças a uma startup do país que está desenvolvendo o produto devido às preocupações dos consumidores com saúde, meio ambiente e a causa animal.

Enquanto hambúrgueres e carne de frango de laboratório já estão em desenvolvimento em todo o mundo, a startup Aleph Farms afirma ser a primeira a desenvolver bifes em laboratório. A empresa está negociando com alguns restaurantes de alto padrão nos Estados Unidos, Europa e Ásia para colocar o bife no mercado em 2021.

Aleph Farms A startup Aleph Farms, de Israel, desenvolve bifes a partir de células retiradas de uma vaca

A ideia inicial da startup é oferecer um bife minúsculo desenvolvido a partir de células retiradas de uma vaca, evitando a necessidade de abater o animal no processo ou usar antibióticos que podem ser prejudiciais a quem comê-lo.

A Aleph Farms espera ter seu produto em alguns poucos cardápios de restaurantes a partir de 2021, em fase de testes, visando um lançamento oficial em 2023 – primeiro em restaurantes e depois em lojas.

Seu próximo produto será um bife maior com “as propriedades que gostamos e todos sabemos”, disse Neta Lavon, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da startup.

O preço ainda é salgado: um de seus bifes, uma fatia fina de carne cozida, hoje custa cerca de US$ 50, mas a Aleph Farms diz que espera reduzir isso até 2021. O plano é que o produto seja penas um pouco mais caro que os atuais de bifes oferecidos em restaurantes. Eventualmente, a produção pode ser massificada, reduzindo o preço.

A demanda por substitutos tradicionais de carne está crescendo e analistas estimam que o mercado de carne feita a base de vegetais dos EUA, por exemplo, pode valer US$ 100 bilhões até 2035.

O número de startups que produz carne desenvolvida em laboratório subiu de quatro no final de 2016 para mais de duas dezenas no ano passado, de acordo com a empresa de pesquisas de mercado Good Food Institute. As iniciativas de hambúrguer de laboratório também estão chegando ao Brasil.