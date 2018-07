Divulgação

A fabricante de fones de ouvido e joias conectadas Caeden lançou mais um acessório vestível. Ao contrário dos relógios inteligentes à venda no mercado, a pulseira Sona é feita de couro e metal e não possui tela. Ela estreia no mercado com a proposta de não apenas coletar dados sobre atividades físicas, mas também melhorar a mente e o bem estar do corpo. A pulseira está disponível para pré-venda apenas nos Estados Unidos por US$ 129 (cerca de R$ 480).

A pulseira funciona em parceria com um aplicativo para iPhone. Ela tem um sensor que registra a quantidade de passos – como qualquer outro dispositivo deste segmento – e outro mais sensível que monitora os batimentos cardíacos para determinar os níveis gerais de saúde e estresse.

Ao contrário de outros dispositivos voltados para atividades físicas, a Sona capta mudanças sutis nos batimentos cardíacos e informa ao usuário quando o corpo começa a entrar em estado de estresse. Em seguida, o aplicativo sugere exercícios de respiração e meditação para auxiliar a pessoa a se acalmar.

A Caeden foi fundada há um ano e tem o objetivo de competir com grandes empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft e Samsung, no segmento de vestíveis. Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, a presidente da empresa, Nora Levinson, afirmou que o foco da empresa é o segmento de moda.