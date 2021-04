A startup mexicana de carros usados Kavak segue em crescimento acelerado. A empresa disse à agência de notícias Reuters que atingiu valor de US$ 4 bilhões após levantar US$ 485 milhões em novos fundos. O cheque vai ajudar a Kavak a estrear no Brasil nos próximos meses, afirmou o presidente da empresa, Carlos Garcia — a startup opera hoje no México e na Argentina.

Fundada em 2016 com apoio do grupo japonês SoftBank, a Kavak tornou-se o primeiro "unicórnio" do México em outubro do ano passado, superando valor de US$ 1 bilhão. Ela é dona de uma plataforma online de compra e venda de carros usados.

Garcia afirmou que espera que o Brasil supere os dois mercados iniciais da Kavak. A plataforma pretende simplificar a compra de carros usados em mercados emergentes, onde os clientes em potencial sofrem para fugir de fraudes e obter empréstimos.

"Nós definitivamente prevemos o Brasil como o maior mercado para a Kavak", disse o executivo em entrevista nesta segunda-feira, 5.

Edgard Garrido/Reuters A Kavak pretende simplificar a compra de carros usados em mercados emergentes, onde os clientes em potencial sofrem para fugir de fraudes e obter empréstimos

A empresa também planeja expansão em outros países da América Latina nos próximos 12 meses, e pretende levar o negócio a mercados emergentes fora da região em cerca de dois anos. "Cruzar o Atlântico é uma das nossas ambições", disse Garcia. "Vemos muitos mercados - na Europa, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio - onde poderíamos ter um valor significativo."

A última rodada de financiamento de Kavak, em janeiro, atraiu as firmas de investimento norte-americanas D1 Capital Partners, Founders Fund, Ribbit Capital e Bond Capital.

A Kavak lançou em maio do ano passado o braço de financiamento Kavak Capital e Garcia disse que 60% dos clientes agora usam essa opção, que oferece taxas de juros de 14% a 20%, em comparação com as opções tradicionais, segundo ele, de até 60%.

Mas a rápida expansão também trouxe problemas, com alguns usuários reclamando em redes sociais dos serviços de atendimento ao cliente. Garcia reconheceu a necessidade de mais funcionários para lidar com essas questões e recrutou 1.500 pessoas no México nos últimos três meses, aumentando a equipe da Kavak para 2.500 funcionários.