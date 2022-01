Depois de estrear em São Paulo em julho do ano passado, a startup mexicana Kavak está ampliando sua operação pelo Brasil. A empresa anuncia nesta segunda-feira, 31, a expansão do serviço de compra e venda de automóveis seminovos e usados para a cidade do Rio de Janeiro – o plano é investir R$ 550 milhões no estado no próximo ano, oferecendo um inventário de cerca de 4 mil veículos.

A Kavak vai inaugurar em fevereiro duas lojas físicas na cidade, no Botafogo Praia Shopping (zona sul) e no Shopping Nova América (zona norte). Assim como em São Paulo, o serviço será oferecido por meio do app ou do site da startup.

Taba Benedicto/Estadão Roger Laughlin, cofundador e presidente executivo da Kavak no Brasil

Segundo Roger Laughlin, cofundador e presidente executivo da Kavak no Brasil, o direcionamento de R$ 550 milhões ao estado faz parte dos R$ 2,5 bilhões anunciados como investimento inicial no País em julho de 2021. “Além de ser uma das principais vitrines do país, o estado tem uma frota de mais de 7 milhões de usados, e cada vez mais pessoas estão preferindo adquirir um carro seminovo ou usado de uma fonte segura”, afirmou o executivo, em nota nesta segunda-feira.

A startup pretende inaugurar 11 novos espaços físicos de apoio ao longo dos próximos meses, que devem gerar cerca de mil novas vagas de trabalho.

Fundada em 2016, a Kavak é uma espécie de Loft do mercado de automóveis: ela compra e vende carros usados em uma plataforma digital. Com uma oficina própria, a empresa recondiciona completamente o automóvel antes de colocá-lo à venda no site – o comprador pode fazer o financiamento no mesmo sistema, e o carro tem dois anos de garantia e manutenção. Além de México e Brasil, a startup mantém operação na Argentina.