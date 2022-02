A startup mexicana Valoreo, que funciona como um conglomerado de marcas de comércio eletrônico, anuncia nesta terça-feira, 22, o recebimento de um aporte de US$ 80 milhões. Dando sequência ao movimento crescente de intercâmbio entre Brasil e México, parte do cheque será usada para alavancar a operação da empresa no País, que foi iniciada no ano passado com um escritório no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

A rodada foi liderada pelo fundo de private equity latino-americano L Catterton e é equivalente ao total de aportes já captados pela startup desde a sua fundação, em 2020 – até então, a empresa havia recebido duas rodadas de investimento, de US$ 30 milhões e US$ 50 milhões.

Inspirada nas startups americanas (e unicórnios recém-nascidos) Thrasio e Perch, a Valoreo adquire marcas que vendem produtos em marketplaces como Amazon e Mercado Livre – a ideia é turbinar os vendedores ajudando-os em áreas como marketing, gerenciamento de estoque e tecnologia.

Valoreo Valoreo tem 25 funcionários em escritório no Brasil

A atuação também lembra a startup Merama, que tem sede em São Paulo e na Cidade do México e se tornou unicórnio em dezembro do ano passado, depois de captar US$ 445 milhões em aportes ao longo de 2021. Mas há diferença no formato: em vez de aquisições, a estratégia da Merama é investir nas marcas para se tornar sócia, mantendo o empresário na governança do negócio. O modelo da Valoreo também prevê a criação de marcas, do zero, pela própria startup.

Naturalmente, por ser uma holding de comércio eletrônico, a Valoreo direciona novos aportes para comprar marcas – isso explica, por exemplo, o alto apetite da Merama por investimentos. Desta vez, não será diferente: a empresa usará o novo cheque principalmente para acelerar a aquisição de marcas latinoamericanas, estimulando também o crescimento orgânico dos nomes já existentes em seu portfólio. Além disso, a startup pretende investir em novas tecnologias para o e-commerce.

Além de Brasil e México, a Valoreo atua na Colômbia – ao todo, o portfólio da startup tem 25 marcas de diferentes setores (de beleza a itens para decoração), sendo apenas uma brasileira por enquanto. Além de aquisições, o plano da empresa é trazer algumas de suas marcas de outros países para o mercado brasileiro.

“Vemos enormes oportunidades de crescimento no Brasil. Temos investido tempo e esforço significativos em nossas operações brasileiras e construímos uma base sólida que nos permitirá escalar exponencialmente ao longo de 2022 e em diante”, disse Stefan Florea, cofundador da Valoreo, ao Estadão. Até o momento, a empresa tem 25 funcionários no País e, sem revelar números, diz que planeja novas contratações.