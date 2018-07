Bruno Capelas/Estadão O fundador da Zenpet, Jefferson Magalhães, ao lado dos dois potes de ração conectados que criou.

Quem tem um animal de estimação em casa sabe bem que cuidar da ração de cachorros e gatos às vezes pode ser uma dor de cabeça -- especialmente depois de um dia longo fora de casa ou durante uma viagem curta. Para resolver esse problema, a startup mineira Zenpet criou um “pote de ração inteligente”, capaz de armazenar e distribuir a comida na hora certa para os animais, com lançamento previsto para outubro deste ano.

Há dois modelos do “alimentador”, nome dado ao produto pelo fundador da Zenpet, o empreendedor Jefferson Magalhães. O menor, que deve custar em torno de R$ 750, pode armazenar até 3 kg de ração e serve para cachorros pequenos. Já o maior, com preço previsto na casa de R$ 1,3 mil, é para alimentar cães acima de dez quilos, e tem espaço para guardar até 15 kg de ração.

Ambos funcionam com o mesmo sistema: a ração fica armazenada em um grande vasilhame, fechado por uma portinhola. No horário que o dono quiser, a portinhola se abre e despeja no pote do animal a quantidade de ração desejada - uma balança com sensor, conectada à rede Wi-Fi da casa, consegue dosar a medida certa. Além disso, os dados da alimentação do animal são enviados ao sistema da Zenpet e podem ser acessados por um aplicativo, que mostra quanto e a que hora o cachorro comeu sua ração.

A invenção foi inspirada no cachorro da irmã de Magalhães, Zen, um lhasa apso -- já o empreendedor tem um shih tzu, o Bob. A startup foi criada em 2016 por Magalhães em Uberlândia e ainda não recebeu investimento. Segundo o empreendedor, a intenção da Zenpet é colocar os potes de ração inteligentes no mercado para provar que há demanda por esse tipo de produto, antes de buscar os primeiros aportes. Nesta semana, a startup participa do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade (CITIES Brasil), em Uberlândia.

Contato. Além de distribuir a ração, o “alimentador” também conta com uma câmera, que permite ao dono do animal saber como está o seu bichinho em tempo real -- quando o produto chegar ao mercado, será possível fazer captura de fotos e vídeos e compartilhá-las nas redes sociais, diz Magalhães. Por enquanto, também é possível interagir com o animal por meio de mensagens de voz, como as que são enviadas no WhatsApp.

Outro modelo de negócios que está sendo explorado pela Zenpet é o de acompanhamento do animal com um veterinário. “Muitos bichos têm obesidade ou problemas renais, e precisam de rações especiais dadas em horários específicos”, diz Magalhães. “Com o Zenpet, podemos oferecer o acompanhamento de um veterinário, indicando rações especiais e as quantidades corretas”. Segundo o empreendedor, o serviço deverá custar cerca de R$ 20 por mês, como “uma Netflix da ração”.

Outra funcionalidade do produto é avisar ao dono quando a ração está acabando e precisa ser reabastecida ou comprada -- no futuro, a meta da empresa é vender ração por meio de seu aplicativo com apenas um clique, inspirando-se no exemplo de empresas como a Amazon.

Para o ano que vem, a Zenpet também já desenvolve seu terceiro produto, um pote de água “conectado” para gatos, com funcionamento semelhante ao do pote de ração. Com os produtos, Magalhães espera ajudar mais pessoas a adotar animais. “Muitas vezes, tem gente que não tem um bicho porque têm medo de não conseguir cuidar direito, por conta da vida corrida”, diz o empreendedor.

*O jornalista viajou a convite da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG)