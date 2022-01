Para tentar tirar do horizonte das associações estudantis e centros acadêmicos a mesa de bilhar e o caderninho de movimentação financeira, a startup anuncia nesta terça-feira, 18, o recebimento de um aporte de R$ 10 milhões. A rodada foi liderada pelo Inovabra Ventures, braço de investimentos em inovação do Banco Bradesco - participaram também a Asterisk Partners, firma de venture capital com sede nos EUA.

Nem sempre corresponde à realidade, mas, ao longo dos anos, centros acadêmicos universitários acumularam a fama de desorganizados e pouco profissionais. É algo, porém, que a startup Partyou está tentando mudar por meio de uma plataforma de gestão financeira e administrativa focada nessas organizações.

Partyou Leandro Souza (esq.), Otávio Dutra (meio) e Thais Mellone (dir.) fundaram a startup em 2016 com o intuito de ajudar as associações estudantis.

O sistema da Partyou ajuda os centros acadêmicos com a regulamentação de CNPJ e serviços de contabilidade, além de permitir a comercialização de ingressos para eventos. Sabe aquele churrasco de fim de ano? Ele poderá ganhar ingressos com QR Code e ser comercializado diretamente na internet, o que reduz o volume de transações em dinheiro.

Além de manter o controle financeiro, o modelo permite que as associações tenham controle de estoque e logística de produtos que pretendem comercializar. O sistema ainda dá aos alunos acesso a uma plataforma onde os eventos e produtos podem ser comprados.

“Nós somos especializados em trabalhar com serviços para os alunos. Queremos trazer uma plataforma onde o aluno possa se sentir bem com a vida de universitário.” afirmou Otávio Dutra, cofundador da Partyou.

Atualmente, a plataforma da companhia já está presente em mais de 900 associações em 130 cidades do País. Com o novo cheque, a Partyou busca expansão territorial. A meta é chegar a 200 cidades em 2022 e atender cerca de 170 mil alunos. Apesar de estar presente em outras regiões, o foco atual da companhia é nas regiões Sul e Sudeste - 60% dos estudantes atendidos estão nas duas regiões.

Fundada em 2016 e operando desde 2017, a startup conta com 34 pessoas. A empresa surgiu depois que Otávio Dutra, Leandro Souza e Thais Mellone perceberam que a gestão de festas e jogos interclasses não poderia mais depender do caderninho.

“Começou como algo não profissional, feito por alunos para os alunos.” disse Otávio Dutra, CEO e cofundador da Partyou. “Começaram com vendas de ingressos para eventos pequenos, hoje, além disso, podemos ajudar com a vida financeira dos centros acadêmicos.” concluiu.

Em 2017, o trio começou a acelerar o negócio ao perceber que o público universitário tinha problemas com suas associações e centros acadêmicos. Assim, eles levantaram R$ 1 milhão por meio de um crowdfunding. Em 2019, conseguiram uma rodada de R$ 2 milhões com investidores anjos.

Além da expansão geográfica, a ideia da Partyou é lançar novos produtos, consolidando sua posição junto aos centros acadêmicos. No modelo de negócios, eles possuem duas fontes de receita: taxa nas vendas feitas pela plataforma, cobrando 5% nas transações online e de 2,5 a 3,5% nas maquininhas, e serviços de contabilidade para associação estudantil que são prestados dentro da plataforma.

“Um dos maiores desafios no começo foi achar um produto adequado para vender e achar investidores para comprar a ideia do que nós queríamos vender.” afirmou Leandro Souza, diretor de tecnologia e cofundador da Partyou. “Na época, unir serviços financeiros com uma plataforma de vendas não parecia viável ”, concluiu Souza.

*é estagiário sob supervisão do editor Bruno Romani