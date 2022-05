A Sanar, startup de educação médica, anuncia a aquisição do Cetrus por R$ 166 milhões. A operação contou com investimentos dos fundos Valor, Vox, DNA, Península e Green Rock.

A compradora busca ampliar o ensino especializado para acompanhar a formação do médico desde a graduação até a subespecialidade. "A jornada que estamos construindo dará para o médico uma plataforma com um único login para toda a vida profissional", diz o CEO e fundador da Sanar, Ubiraci Mercês.

Sanar Ubiraci Mercês, presidente executivo da startup de saúde Sanar

Ele destaca ainda que a operação é a maior aquisição do setor de educação continuada no Brasil. O objetivo da Sanar é oferecer aulas sobre habilidades super especializadas que ainda possuem lacunas no ensino brasileiros e que ajudam a destravar valor para o sistema de saúde, ainda de acordo com Mercês.

A empresa pretende dar continuidade ao modelo de negócio do Cetrus, oferecendo treinamento prático para profissionais de saúde. Além disso, vai conectar todos os serviços do Cetrus à plataforma Sanar. A partir de agora, a jornada educacional, que começa com Sanarflix na graduação, passa pela Sanar Residência Médica e pela Sanar Pós, e ganha então mais uma etapa.

Ao longo de 27 anos, o Cetrus formou mais de 50 mil médicos em cursos especializados como medicina fetal, ultrassonografia geral, ginecologia e obstetrícia. A empresa adquirida possui quatro unidades: três em São Paulo e mais uma em Recife. Na capital paulista, conta com um laboratório de anatomia.