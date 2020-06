As startups brasileiras receberam US$ 36 milhões em aportes no mês de maio - marca representa aumenta de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo estudo da empresa de inovação Distrito, a cifra foi atingida por meio de 18 aportes.

Entre as que receberam investimentos no período estão a a startup de recrutamento Gupy, que recebeu R$ 40 milhões em uma rodada liderada pela gestora de fundos Oria Capital. Aparecem também as plataformas de psicologia online Zenklub, que recebeu R$ 16,5 milhões, e Psicologia Viva - o setor viveu um boom durante a quarentena. Apesar do número positivo, o período não conseguiu bater a marca de US$ 41 milhões captados pela startups em maio de 2018.

Gupy/Divulgação Gupy está entre as startups brasileiras que receberam aportes em maio

Com os resultados de maio, as startups brasileiras já levantaram mais de US$ 516 milhões nos cinco primeiros meses do ano, resultado 19,7% superior ao mesmo período do ano passado. Foram mapeadas neste ano 116 rodadas de investimento.

Os cinco primeiros meses desse ano também já superaram o primeiro semestre de 2019 em termos de aquisições. São 35 contra 30. Em maio, a Stone, que demitiu 20% da força de trabalho, comprou a Vitta, startup de saúde.