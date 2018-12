As startups de patinetes elétricos Ride e Grin anunciaram fusão na operação nesta segunda-feira, 10. Com a união, a marca brasileira Ride é substituída pela mexicana Grin em São Paulo e na Cidade do México, onde ambas startups possuem atuação.

A fusão é um dos reflexos do aporte de US$ 45 milhões recebidos pela Grin em uma rodada série A, cujo objetivo principal era expansão em regiões estratégicas, como a América Latina. A parceria contará ainda com a participação da startup de entregas Rappi, mas ainda não há detalhes sobre como isso acontecerá.

Grin/Rappi Além do Brasil, os patinetes também estarão disponíveis no México, Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina

Nas últimas semanas, os patinetes com a marca Ride foram lentamente substituídos pelos com a logo Grin que tem se popularizado pelas ruas de alguns bairros de São Paulo.

A Ride surgiu como uma aposta de três sócios brasileiros que acompanharam o crescimento das startups de mobilidade em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um dos fundadores, Marcelo Loureiro, disse que se inspirou na americana Bird para trazer o modelo para o País. Ainda não foi divulgado se os sócios da startup brasileira serão integrados à Grin.

Além da Grin, atuam no mercado brasileiro de patinetes elétricos a Yellow e a Scoo.