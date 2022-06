Não é de hoje que as startups voltadas para pets (chamadas também de pettechs) têm ganhado espaço entre investidores e clientes — são empresas que oferecem desde compras online até itens personalizados. Mas faltava uma peça importante no portfólio dessas companhias: planos de saúde. É algo que começou a mudar durante a pandemia, quando a resiliência da categoria em meio à crise tornou o segmento no novo bichinho de estimação favorito das startups do setor.

A ideia de “serviço completo” é quase natural. Quem se acostumou a comprar comida, brinquedos e marcar banho e tosa pela internet passou a esperar pelas mesmas facilidades em relação à saúde dos animaizinhos.

Divulgação Alexandre Berger e Ana Luisa Seleme, da Petwell, apostaram no setor de plano de saúde para pets

Uma das startups que explora esse caminho é a Petwell. Nascida em 2021, a empresa curitibana oferece planos de saúde nos quais o tutor escolhe a porcentagem de reembolso que deseja receber por procedimento — o total ressarcido por ano pode ser de R$ 5 mil, R$ 10 mil ou R$ 15 mil. Com mensalidades entre R$ 80 e R$ 250, a empresa, fundada por Alexandre Berger e Ana Luisa Seleme, aposta na liberdade de escolha dos clientes para facilitar consultas e exames.

“Percebemos que, com a humanização que tem acontecido no mercado pet, era necessário dar acesso à saúde e tranquilizar os tutores”, explica Berger em entrevista ao Estadão.

Outro nome nesse canil é a Meu Pet Club. A empresa, braço do Grupo SVC administrado por Otto Marques, oferece reembolso com base nos serviços utilizados — mas, ao contrário da Petwell, as tarifas por procedimento são tabeladas. O cliente paga um preço fixo por mês e possui algumas cotas para gastar com cuidados médicos. Assim, se uma consulta custar R$ 250 e o valor tabelado para o procedimento for de R$ 200, o tutor tem um gasto de R$ 50 — o restante é coberto pelo plano.

“É um mercado extremamente aderente. Na pandemia, houve aumento no número de adoções, os laços se aproximaram muito. Pet hoje é um fator de saúde mental”, afirma Marques, presidente da Meu Pet Clube, ao Estadão.

Tanto o modelo da Petwell quanto o da Meu Pet Club visam a fazer a ponte entre veterinário e bichos de estimação, sem precisar de uma rede credenciada. A vantagem, segundo as empresas, é o fator de potencial sucesso do negócio: qualquer consultório pode atender a demanda.

“A gente percebeu que existe um vínculo muito grande entre o tutor e o veterinário. A rede credenciada, muitas vezes, é um limitador para isso. Trabalhando com o modelo de reembolso, o tutor consegue continuar levando o seu bichinho onde sempre levou”, ressalta Berger.

Faro fino

Diante do crescimento do setor, nomes já consolidados no mercado pet também farejaram o caminho dos planos de saúde. A PetLove, por exemplo, tem uma parceria com a Porto Seguro para oferecer planos para bichinhos, a Porto.Pet.

Após a compra da No.Faro, a startup passou também a oferecer serviços próprios, mais semelhantes a planos tradicionais, explica Fabiano Lima, presidente da área de saúde da companhia. São três tipos de cobertura que variam conforme a necessidade (hospitalar, exames ou terapias) e as mensalidades começam em R$ 80 e podem chegar a até R$ 300.

“A demanda por cuidado veterinário cresceu na pandemia e isso puxou, também, os planos de saúde. No primeiro trimestre, crescemos 42%”, ressalta Lima.

Além das empresas que nasceram especificamente para atender o público animal, setores mais tradicionais também começam a farejar o segmento. O caso mais recente foi a adesão do banco Itaú aos serviços de saúde de pets por assinatura.

Nos planos do banco, as coberturas oferecem acesso a hospitais veterinários, vacinas e consultas — o plano básico, de R$ 15 ao mês, dá direito a suporte telefônico 24 horas e duas consultas emergenciais no ano. Para adicionar outros serviços, é necessário montar o “combo”, adicionando as especialidades. Na adição do procedimento de castração, por exemplo, R$ 10 mensais são acrescentados à assinatura. Para as vacinas, o valor somado ao básico é de R$ 7 por mês.

Divulgação Otto Marques, presidente da Meu Pet Club, divide as atenções entre a startup e o seu cachorro Boris

Cachorro grande

Nos últimos anos, os cheques depositados no mercado animal cresceram exponencialmente. Em 2018, apenas duas rodadas de investimento foram para pettechs, um investimento que somou US$ 2,6 milhões. No ano passado, o número de rodadas quadruplicou, o que fez as empresas nacionais do setor receberem mais de US$ 146 milhões.

Para Alaide Barbosa, presidente da Capri Ventures, esse é um sinal de que o setor está na trilha certa. O fundo de investimento, criado especificamente para apoiar pettechs, acredita que saúde animal é um nicho que precisa ser olhado de forma diferente de outros produtos do segmento.

A lógica desse raciocínio é exemplificada pela maneira como a expressão “pais de pet” foi absorvida pela sociedade. Ou seja, a saúde do animalzinho passou a entrar no orçamento prioritário das famílias porque, em muitos casos, não há mais distinção entre os membros de um lar - sejam eles humanos ou não.

Segundo Guilherme Massa, cofundador da investidora Liga Ventures, o apego e a humanização do animal de estimação torna a procura por qualidade de saúde tão ou até mais importante que outros gastos — e esse ponto não passa despercebido por quem coloca dinheiro no negócio.

“Esse mercado começou a chamar mais atenção de fundos tradicionais e investidores-anjo, pois ele se mostrou resiliente a crises. E ainda tem muito espaço para inovação”, explica Massa. “Plano de saúde é uma tendência de solução por permitir um vínculo mais duradouro na jornada do tutor e do pet”.

Pegadas

Para a Capri Ventures, no entanto, o atendimento não pode ficar restrito aos cães e gatos. O caminho para o futuro do setor de saúde pet passa também por dar atenção a outros bichinhos, como pássaros, roedores e até animais silvestres, quando legalizados. “Aves, por exemplo, é o segundo maior mercado do Brasil de animais de estimação, na frente até dos gatos. Seja qual for, as pessoas têm gastado com pets,” explica Barbosa.

Outro desafio do setor é tentar não replicar os pontos fracos de hospitais e planos para pessoas. “O problema do mercado foi querer copiar o plano de saúde humano. Existe inclusive uma certa resistência do próprio veterinário em aceitar”, explica Marques, da Meu Pet Club.

Feitos esses ajustes, o potencial do mercado se abre. “Certamente é uma categoria em crescimento, seja para surgirem mais alternativas, seja para criarem formatos novos de planos. Para quem está começando e espera inovar no segmento pet, existe capital e espaço para crescer”, aponta Massa.