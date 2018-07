Uma startup não cresce sozinha: além de ter uma boa ideia, os empreendedores buscam suporte de outras instituições que os apoiem – entre aceleradoras, incubadoras, espaços de relacionamento e pontos de contato com agentes públicos. Com esse intuito, o governo do Estado de São Paulo lançou nesta terça-feira, 1º, o Mapa SP Conecta, iniciativa que pretende ajudar fundadores de startups a encontrar pontos de apoio para impulsionarem seus negócios.

Felipe Rau/Estadão Espaço do Itaú, Cubo é ponto de contato de startups em SP

“Percebemos que faltava ao empreendedor de São Paulo uma central de informações sobre quem poderia ajudar a startup a ir em frente”, diz Emílio Lutti, diretor de projetos e investimentos da Investe SP, agência de fomento de novos negócios do governo paulista, responsável pela ferramenta, disponível na internet no endereço mapme.com/spconecta.

No site, é possível encontrar endereço, fotos e informações a respeito de empresas, aceleradoras, incubadoras, investidores, organizações governamentais e também espaços de relacionamento entre quem faz parte desse universo. Além disso, o mapa tem informações de vagas de emprego nesse setor, servindo como porta de entrada para quem deseja trabalhar no ramo.

No lançamento, 55 pontos de interesse para os empreendedores estavam representados na ferramenta, que pode receber colaborações de qualquer usuário – segundo o governo, a equipe do Investe SP ficará responsável pela curadoria dos espaços apresentados no mapa. Entre os locais listados no SP Conecta, está o Cubo, centro de incentivo a startups criado pelo Itaú e pelo fundo Redpoint eVentures em 2015, na zona sul de São Paulo, onde aconteceu o anúncio.

Com o mapa, o governo estadual replica um modelo já existente em várias cidades do mundo. Conhecidas por suas comunidades de startups, as cidades de Londres e Seattle têm iniciativas semelhantes – na capital inglesa, a ferramenta online Tech Map London tem catalogadas mais de 15 mil iniciativas relacionadas a startups.