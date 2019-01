As startups de mobilidade urbana Grin, do México, e Yellow, do Brasil, anunciaram nesta quarta-feira, 30, a fusão de suas operações. As duas empresas formarão juntas uma nova companhia, chamada Grow, que nasce com 135 mil patinetes e bicicletas e 1,1 mil funcionários, distribuídos em seis países. As marcas, no entanto, disseram que pretendem manter seus aplicativos funcionando separadamente nas 15 cidades onde estão presentes.

A nova empresa será comandada por Sergio Romo, cofundador e atual presidente executivo da Grin; já o presidente do conselho será Jonathan Lewy, que também é sócio da startup mexicana. Segundo apurou o Estado, a Grin terá maior controle acionário da nova companhia, com direito a duas cadeiras no conselho. Também farão parte do conselho representantes dos fundos GGW, Flash e Monashees, que tinham participações nas startups – o Monashees, aliás, tinha fatias das duas empresas em seu portfólio.

Tiago Queiroz/Estadão Ariel Lambrecht, Eduardo Musa e Renato Freitas criaram a startup Yellow em janeiro de 2018

Fundador da Yellow e também responsável pela criação da 99, Ariel Lambrecht será o vice-presidente de produto da Grow. Ele também vai dividir o comando da operação brasileira da companhia com Marcelo Loureiro, que fundou a startup de patinetes elétricos Ride no ano passado – a empresa acabou sendo comprada pela Grin no final de 2018. “Tivemos a sorte de juntar dois times experientes e bem-sucedidos com compreensão da mobilidade na América Latina”, disse Lambrecht, em nota enviada à imprensa.

Eduardo Musa, ex-presidente da Caloi e cofundador da Yellow, deixará a operação, anunciaram as empresas. Já o destino de Renato Freitas, parceiro de Lambrecht na criação da 99 e da Yellow, é incerto – a Grow não mencionou o executivo em seu comunicado. Procurado pela reportagem do Estado, Freitas não respondeu imediatamente até a publicação desta matéria.

Meta. Em comunicado à imprensa, as empresas disseram que pretendem continuar oferecendo o serviço de compartilhamento de patinetes e bicicletas na América Latina – hoje, a empresa tem veículos no Brasil, México, Colômbia, Peru, Uruguai e Chile. Há também a meta de expansão para novos mercados na região. A companhia disse ainda que continuará a desenvolver uma tecnologia própria de pagamentos, voltada para usuários desbancarizados na América Latina.

Na nota, a empresa disse ainda que pretende seguir em parceria com a startup colombiana Rappi – hoje, usuários da plataforma de entregas podem utilizar os patinetes da Grin sem precisar baixar o aplicativo da empresa mexicana. A Rappi, vale lembrar, se tornou um unicórnio no início do segundo semestre de 2018, oferecendo entregas de restaurantes, supermercados e itens de limpeza, entre outros, em 27 cidades e sete países da América Latina. Hoje, a companhia tem 20 milhões de usuários no continente.