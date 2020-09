O mercado de investimentos em startups está pegando fogo. O Brazil Startups Activity Report da plataforma Sling Hub, que dados dessas operações no País, mostra que apenas no último mês foram investidos R$ 10,8 bilhões nessas empresas. Em todo o ano de 2019, os aportes somaram R$ 12,8 bilhões, o que já representava um belo avanço sobre 2018 (R$ 8,86 bi). Ou seja, apenas o mês passado teve um volume de aportes equivalente a 84% de tudo o que foi investido em2019 e a mais de 125% de todo 2018.

Pesaram nessa conta os bilionários aportes do Nubank, que captou U$ 300 milhões, e a captação de U$ 1,5 bilhão da Stone, que para alguns não deveria ser considerada na conta. De toda forma, os números representam uma aceleração impressionante no setor, em plena pandemia.

Alguns fatores ajudam a entender a euforia. De um lado, a queda vertiginosa da taxa Selic nos últimos anos vem reduzindo os ganhos de investidores em veículos tradicionais e aumentando o apetite por investimentos de risco. Por outro, a pandemia acentuou ainda mais a já acelerada digitalização em todos os setores da economia, aumentando a demanda por soluções tecnológicas. Nesse contexto, grandes empresas já estabelecidas também têm se movimentado para se digitalizar e se adaptar ao novo normal, o que aqueceu fusões e aquisições. Foram 22 operações no mês de agosto, segundo a Sling Hub. Só a Magazine Luiza adquiriu 2 startups no mês – a operação de mídia da In Loco e a Canaltech.

Paulo Whitaker/Reuters O Nubank captou U$ 300 milhões em agosto

Tudo indica que o ecossistema deve seguir em ritmo acelerado, embora alguns já apontem para uma possível bolha. Vale dizer que tanta movimentação só foi possível porque o ecossistema de startups do Brasil amadureceu muito. Startups multimilionárias não nascem da noite para o dia. Foi preciso um ciclo de amadurecimento que ajudou a formar gerações de empreendedores – com programas de aceleração e investidores de estágio inicial para formar uma base capaz de sustentar esse momento. Por isso, acredito em tendência de crescimento acelerado.

Por outro lado, há muito desafios a serem superados. De um lado, ainda falta capital para as fases iniciais dos negócios, já que o volume de investimento anjo vem crescendo proporcionalmente bem menos que o de startups. O País enfrenta também diversos entraves burocráticos, que precisam ser modernizados e estão propostos no PL do Marco Legal das Startups, ainda parado no Congresso Nacional. Finalmente, o ecossistema já sente o gap de talentos, com forte crescimento da demanda por profissionais qualificados, cada vez mais disputados no mercado.

Ainda que a conta da covid-19 esteja chegando para a economia, com inevitáveis efeitos recessivos, o ecossistema de tecnologia parece estar blindado – até porque ele é fonte de muitas das soluções necessárias para uma retomada. Sem dúvidas, as startups do País vivem momento histórico.