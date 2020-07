As startups de compartilhamento de bicicletas e patinetes Yellow e Grin, que fundiram seus negócios no ano passado sob o nome de Grow, entraram com pedido de recuperação na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo, apurou o Estadão/Broadcast com fontes próximas ao assunto.

As dívidas apresentadas somam perto de R$ 40 milhões. O caso está com o juiz Tiago Limongi, que acompanhou o processo de recuperação judicial da Avianca. O escritório Veirano Advogados apresentou o pedido pelas companhias.

Nilton Fukuda/ Estadão Empresas se fundiram em 2019, mas tiveram trajetória cheia de tropeços e problemas internos

A startup Yellow iniciou seus negócios no Brasil em 2018 e se uniu em janeiro de 2019 à mexicana Grin, formando a Grow.

No começo deste ano, a startup informou mudança no modelo de operação no Brasil, o que resultou na suspensão do serviço em 14 cidades e o fim das bicicletas.

A Grow manteve, portanto, o negócio de compartilhamento de patinetes apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A empresa vinha operando sem patrocínio e sem subsídio, modelo de difícil retorno. Durante a pandemia, a empresa tentou ainda criar um modelo de negócios de assinatura dos veículos e, em junho, chegou a demitir metade de seus funcionários.