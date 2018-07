REUTERS

Ex-executivo da Apple e considerado um dos criadores do iPod, Tony Fadell revelou em entrevista ao site da Bloomberg que Steve Jobs já cogitava a fabricação de um carro próprio da companhia em 2008. Segundo ele, a fabricação do carro acabou adiada.

“Algumas conversas aconteceram. Se fôssemos construir um carro, o que nós construiríamos? Como seria seu painel? Como seriam os assentos? Como seria alimentado? Como o ligaríamos? No final, ficou sempre ‘como’…”, afirmou o ex-executivo da Apple na entrevista.

Apesar de Fadell não deixar claro quão próxima ficou a possibilidade de um carro da Apple sair do papel, o executivo disse que as conversas sobre o carro cessaram após um colapso no setor automotivo — que foi alavancado por causa da crise econômica de 2008. Além disso, a decisão da empresa em focar na popularização do iPhone, que foi lançado um ano antes.

“Um carro tem baterias, um computador e uma estrutura mecânica. Se olharmos para o iPhone, ele tem as mesmas coisas, até tem um motor”, disse Fadell durante a entrevista. Entretanto, a empresa, segundo ele, tinha o desafio de alcançar o nível da conetividade necessário, já que a ideia era produzir um carro autônomo.

Novos tempos. Em 2011, após a morte de Jobs, as conversas sobre o carro da Apple ganharam força no mercado. De acordo com fontes próximas da empresa, um automóvel da Apple está sendo desenvolvido e deverá chegar ao mercado próximo do ano de 2020. A companhia, porém, nunca confirmou a informação.

Atualmente, algumas gigantes da tecnologia já estão com os modelos de seus carros próprios avançados. O Google já faz testes com um modelo de carro sem motorista.