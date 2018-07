Sinaped|Divulgação Supercomputador Santos Dumont foi inaugurado em janeiro de 2016 no Brasil.

O supercomputador brasileiro Santos Dumont, com capacidade de processamento 1 milhão de vezes maior que a de um notebook comum, deixou o Top 500, ranking internacional que lista as máquinas mais potentes do mundo. Em junho, na última edição da lista, o computador aparecia na 472ª posição.

A saída do Santos Dumont, no entanto, já era esperada. Em setembro, por causa de cortes no orçamento do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), o diretor Augusto Gadelha afirmou que a máquina poderia ser desligada. Em 2016, por causa de problemas para pagar a conta de luz de R$ 500 mil, a máquina ficou desligada temporariamente.

Além disso, em junho, o supercomputador teve desempenho de 456,8 teraflops, mas na lista atual, até mesmo o último colocado — o Discover SCU11 da NASA, que alcança um desempenho de 548,7 teraflops — supera sua potência.

O Santos Dumont foi inaugurado em janeiro de 2016 e custou no ano passado R$ 60 milhões. Atualmente ele é usado por 350 cientistas que pesquisam doenças como zika, alzheimer e câncer.

Ranking. O melhor computador do mundo é o chinês TaihuLight. Dos 500 listados no ranking, 202 são chineses e 143 são norte-americanos.

O terceiro lugar fica com o Japão, que possui 35 supercomputadores, seguido pela Alemanha, que tem 20, a França, que tem 18 e o Reino Unido, que possui 15.