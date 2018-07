REPRODUÇÃO

Há cinco anos, um homem de 21 anos perdeu os movimentos da cintura para baixo após um trauma na espinha dorsal causado em um acidente. Agora, Cientistas da Universidade da Califórnia fizeram com que o rapaz — hoje com 26 anos — caminhasse por 3,5 metros sem nenhuma estrutura robótica o suportando.

O processo que permitiu o retorno dos movimentos é simples, em um primeiro momento. De acordo com o jornal The Guardian, o paciente vestiu um boné equipado com eletrodos. Estes, por sua vez, captavam as ondas cerebrais do rapaz e as mandavam para um computador.

A partir daí, a máquina interpretava as ondas. Assim, os comandos eram enviados para um dispositivo acoplado no cinto da pessoa, fazendo com que os nervos e músculos se movessem de acordo com o desejo. Assim, o paciente conseguia se mover perfeitamente de acordo com o que desejava.

Obviamente, este resultado não surgiu de uma hora para a outra. Foi feito um intenso treinamento cerebral para que o rapaz conseguisse “criar” ondas cerebrais que fossem compreendidas pelo programa.

Este foi o primeiro teste com a tecnologia. Agora, com a prova de que os dispositivos funcionam, novos aprimoramentos devem surgir em breve.