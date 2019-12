Leia mais Leia as últimas colunas de Manoel Lemos

Meu presente de Natal veio adiantado neste ano. No meio do ano, fui convidado para fazer parte do conselho de diretores do C.E.S.A.R., o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Como um bom nerd e um estudante de Engenharia da Computação razoável, sempre acompanhei as histórias sobre o que uma turma de engenheiros, cientistas, designers e educadores aprontavam lá em Recife. Prêmios em Olimpíadas de Robótica, desenvolvimento de produtos e serviços para as principais empresas de tecnologia do mundo e, o principal, a multiplicação do conhecimento em tecnologias da informação, comunicação e design através dos profissionais que passaram ali. Porém, para quem não é da área, ou não mora por ali, esta história não é tão conhecida. Devia!

Porto Digital Área do Recife Antigo virou berço do Porto Digital

Na engenharia, costumamos dizer que não é uma única falha que derruba um avião. Vou ousar e dizer que, neste caso, também não é uma única peça boa que coloca em um foguete em orbita. O C.E.S.A.R. faz parte de um ecossistema incrível que começou a ser criado em Recife nos anos 2000, o Porto Digital de Recife. Criado em parceria entre o Governo do Estado e a iniciativa privada, o Porto Digital, nasceu no centro histórico de Recife e ajudou a transformar uma região degrada num vibrante ecossistema de inovação, com um sincretismo que só poderia existir no Brasil. Prédios históricos renovados abrigam mais de 340 instituições ligadas à tecnologia.

Grandes empresas, startups, centros de pesquisa e escolas. Tudo conectado ao universo da tecnologia e da economia criativa e mostrando que políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico podem dar certo sim!

Não bastasse, e de olho nos desafios do futuro, a educação nas áreas correlatas é um foco na região. Já escrevi por aqui da importância de formarmos mais profissionais da áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática – ou como dizem lá fora, a sigla STEM (Science Technology Engineering and Mathematics). Recife é a capital com o maior número per capita de alunos cursando cursos superiores de computação no país. Um estudante de computação para cada 346 habitantes. É mais do que o dobro da densidade em São Paulo e quase o triplo do Rio de Janeiro. Pelo jeito, vamos ter tecnologia como tradição junto do Frevo e do Bolo de Rolo.

O ano está acabando e eu gostaria de fechá-lo com uma coluna que mostrasse que existe um Brasil que dá muito certo nas fronteiras da tecnologia e do desenvolvimento. Espero que em 2020 este tipo de história seja mais comum e faça mais parte do nosso Brasil. Boas festas!

