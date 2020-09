Leia mais Startup de bicicletas compartilhadas Tembici levanta US$ 47 mi em aporte

A startup de micromobilidade Tembici anuncia nesta sexta-feira, 24, o lançamento de seu primeiro serviço de bicicletas elétricas com estações fixas. Em parceria com o Itaú, a empresa vai colocar 500 bicicletas elétricas nas ruas do Rio de Janeiro até o final de outubro – as primeiras poderão começar a ser usadas no sábado, 25, a partir das 7h55 da manhã.

Com velocidade de até 25 quilômetros por hora (km/h), as magrelas não terá custo extra para os usuários do serviço no início do projeto-piloto, afirma a empresa. A partir do dia 5 de outubro, os usuários cadastrados no app poderão utilizar os veículos com valor a partir de R$ 3.

Gabi Correa/Tembici A bicicleta elétrica da Tembici, em parceria com o Itaú

Como é de se esperar, o veículo exige menor esforço do usuário – algo que a Tembici espera que ajude as pessoas a fazerem deslocamentos mais longos pelas cidades. "A implementação de bicicletas elétricas contribui para o reconhecimento da bicicleta como o modal mais eficiente para deslocamento nas cidades", afirmou o presidente executivo da empresa, Tomás Martins, em nota enviada à imprensa.

O lançamento das bicicletas elétricas também mostra os primeiros frutos do aporte recente levantado pela empresa – em junho, a Tembici levantou uma rodada de US$ 47 milhões liderada pelos grupos Redpoint eventures e Valor Capital Group. Além dos novos veículos, a empresa também pretende usar os recursos para chegar a novas cidades e contratar pessoas.

Hoje, a empresa diz ter cerca de 16 mil bikes nas cidades em que atua, realizando uma média de 80 mil viagens por dia. Além disso, a empresa diz ter hoje 800 colaboradores, sendo 250 nas áreas de tecnologia, atendimento e administração – os outros são responsáveis pela operação e manutenção dos veículos nas estações.