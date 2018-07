REUTERS

Há ao menos uma forma legal de tirar euros da Grécia nos últimos dias e protegê-los contra a perspectiva de retorno ou desvalorização do dracma: convertê-los em bitcoins.

Apesar de números absolutos serem difíceis de ser encontrados, houve aumento do interesse dos gregos pela chamada “criptomoeda” online, que não é controlada por autoridades monetárias e pode ser transferida por smartphone.

O número de novos clientes depositando ao menos € 50 na BTCGreece, a única bolsa de bitcoin na Grécia, aberta apenas para gregos, subiu 400% entre maio e junho, de acordo com seu fundador Thanos Marinos, segundo o qual o número chega a “poucos milhares”. A média de depósitos quadruplicou para cerca de € 700.

O uso do bitcoin pode permitir que os gregos façam o que os controles de capitais determinados nesta semana querem evitar: retirar dinheiro de suas contas bancárias e, se desejarem, do país.

“Quando as pessoas tentam retirar dinheiro do país e o Estado está impedindo que isso ocorra, o bitcoin é a única forma de transferir algum valor”, disse Adam Vaziri, membro do conselho da associação UK Digital.

“Não há outras opções a menos que se compre diamantes, e isso é muito difícil de transferir.”

