Enquanto alguns pesquisadores tentam transformar o calor das palmas das mãos em bateria para celular ou criam carregadores ultrarrápidos, cientistas da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, uniram a força dos pés com a necessidade de energia para os aparelhos eletrônicos. Eles criaram uma bateria que conseguem transformar a força do passo em carga para o smartphone – para carregar o aparelho, basta sair andando por aí.

“Estimativas teóricas mostram que o pé humano pode produzir 10 watts de energia, desperdiçada em forma de calor. A geração de um total de 20 watts ao andar não é pouca coisa, especialmente quando comparamos aos requisitos de energia da maior parte dos dispositivos móveis modernos”, conta o professor de engenharia mecânica e desenvolvedor da tecnologia Tom Krupenkin, em um blog no site da Universidade.

Com o nome provisório de InStep Nanopower, o dispositivo ficará dentro de uma palmilha especial, que conseguirá absorver toda a energia criada com cada passo do usuário. Ele é diferente de outros dispositivos do tipo porque possui um líquido condutor que consegue interagir com uma superfície capaz de gerar energia elétrica. Para que isso aconteça, o sistema é constituído de várias placas com vários furos, que permitem a entrada de ar. Assim, bolhas são geradas no líquido condutor e, ao estourar, geram energia.

“Conseguimos desenvolver um novo método de conversão direta do movimento mecânico em energia elétrica que é apropriado para este tipo de aplicação”, completa o professor.

Atualmente, os pesquisadores conseguiram gerar apenas 10 watts de energia. Entretanto, eles afirmam que a captação deverá aumentar nos próximos anos. Além de gerar energia para aparelhos eletrônicos, as palmilhas poderão ajudar a gerar energia em locais ermos e sem acesso à eletricidade. No vídeo abaixo, um dos pesquisadores acende uma lanterna com a energia gerada com seus próprios passos:

Pés elétricos. O projeto da Universidade de Wisconsin-Madison, entretanto, não é o primeiro a captar energia elétrica de passos. Em 2013, estudantes da Universidade Rice, também nos EUA, desenvolveram um aparelho — chamado de PediPower — que, ao ser anexado ao tênis, consegue captar a energia dos passos.

No entanto, como o sistema era grande e dificultava os passos da pessoa, o projeto acabou não sendo viabilizado para o público em geral.