Nesse ano, apesar da recente queda dos últimos dias, as ações da Tesla apresentam forte alta. Em 2017, a empresa de carros elétricos já tinha ultrapassado a GM e a Ford e se tornado a montadora mais valiosa dos EUA. Agora, em 2020, ela também passou a Toyota e se tornou a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo, com apenas 17 anos de vida.

Você pode estar se perguntando... Isso faz sentido? Bem, vou compartilhar três fatos para lhe ajudar a tirar as próprias conclusões. Primeiro, entre abril e junho, justamente os meses marcados pela quarentena, a Tesla apresentou lucro. Assim, por quatro trimestres consecutivos, ela é lucrativa, sendo essa a mais longa sequência de lucratividade da sua história. Hebert Diess, CEO do Grupo Volkswagen, postou em seu LinkedIn: “Elon Musk apresenta resultados que muitos pensavam ser impossíveis. Eles mostram que os carros elétricos podem ser lucrativos.”

Segundo, por falar em elétricos, a Tesla domina o setor. Nos EUA, 60% do mercado é dela. No mundo, ela foi quem mais vendeu esses modelos em 2019. Isso, porém, deve mudar. A VW planeja produzir 1,5 milhão de carros elétricos em 2025. GM, Hyundai e Kia projetam vender 1 milhão de unidades cada. Toyota, 500 mil. Sim, haverá mais competição. Mas enquanto a maioria das marcas precisa migrar dos motores de combustão interna para os elétricos, a Tesla já nasceu elétrica. E apesar das suas vendas ainda representarem pouco perto do total de carros vendidos no mundo, há um consenso de que o futuro dos automóveis será elétrico.

Lucy Nicholson/Reuters A Tesla domina o setor de carros elétricos

E, terceiro, uma das grandes dúvidas sobre a Tesla diz respeito à sua capacidade de escalar a produção. Por isso, ela se comprometeu a construir mais fábricas do que qualquer outra montadora já estabelecida. Há uma em Fremont, no Vale do Silício. Outra em Nevada. Uma na China, que abriu em janeiro e produzirá 500 mil carros por ano. Além de duas em construção – em Berlim e no Texas. A empresa usa estruturas pré-fabricadas nas obras. A fábrica chinesa ficou pronta em apenas 11 meses. Um analista do JPMorgan Securities projeta que a Tesla será capaz de produzir 2,5 milhões de unidades em 2025.

Poderíamos falar ainda na sua rede de estações de carregamento espalhadas pelo mundo, para seus motoristas poderem se deslocar por grandes distâncias, no seu DNA digital, no sistema de mobilidade autônoma já presente de fábrica em todos os seus veículos, no seu negócio de baterias, de telhas solares e por aí vai. Por mais céticas que as pessoas ainda sejam em relação às promessas não cumpridas, ou cumpridas fora do prazo, por mais que elas possam não concordar com o estilo audacioso de Elon Musk, é inegável que poucas empresas do planeta estão hoje em posição tão favorável quanto a Tesla para construir a próxima geração de automóveis.

*É SÓCIO DA EMPRESA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA STARTSE