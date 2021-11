A companhia de software corporativo Totvs anunciou nesta quinta-feira, 11, plano de investimento de R$ 300 milhões em startups por meio de aquisições de participações minoritárias.

O fundo deve focar em empresas nas áreas de saúde, varejo, manufatura, serviços financeiros, agricultura e educação, priorizando aquelas com alto potencial de inovação que atuem com desenvolvimento de software como serviço (SaaS) e/ou com gestão e tráfego de dados.

Aluisio Alves/Reuters Totvs investirá em startups

"Nos últimos anos, temos ampliado muito nosso escopo de atuação, considerando nossas três dimensões de negócio - gestão, techfin e business performance. Isso aumentou a quantidade de empresas interessantes no nosso horizonte", afirmou o presidente-executivo da companhia, Dennis Herszkowicz.

"Ao mesmo tempo, há um boom de startups desenvolvendo novos modelos de negócios e novas tecnologias. Investir em empresas com alto potencial de crescimento e foco total em inovação por meio de participações minoritárias é um novo recurso interessante para a Totvs", acrescentou em nota à imprensa.

O fundo terá a gestão discricionária da Citrino e a Totvs participará do fundo por meio da indicação de membros a um comitê consultivo que auxiliará a gestora na avaliação dos investimentos e no crescimento das empresas investidas.