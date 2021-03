A empresa de tecnologia Totvs firmou nesta terça-feira, 9, um contrato para adquirir 92% do capital da startup catarinense RD Station. O valor da operação é de R$ 1,86 bilhão.

A aquisição foi feita por meio da subsidiária Totvs Large Enterprise Tecnologia. Segundo as empresas, a RD Station seguirá atuando de forma independente com seus produtos e serviços. Além disso, a startup irá liderar a dimensão de gestão de desempenho empresarial do ecossistema de tecnologias B2B da Totvs.

RD Station Eric Santos, presidente executivo da startup RD Station

"A união de duas empresas pioneiras no mercado de tecnologia, sem dúvida alguma, é um marco sem precedentes para consolidar um ecossistema de tecnologias B2B no Brasil e no mundo", disse Dennis Herszkowicz, presidente executivo da Totvs, em comunicado.

A RD Station foi fundada em 2011, e tem receita líquida prevista para 2021 de aproximadamente R$ 206 milhões, um crescimento médio composto de 46% desde 2016. A empresa produz softwares de automação de marketing digital. O último aporte recebido pela RD foi em 2019, que foi liderado pela Riverwood Capital, no valor de R$ 200 milhões, e foi o mais alto já recebido por uma empresa latino-americana no segmento chamado de SaaS, o software-as-a-service. A RD já tinha outros cinco investidores, a TPG Growth, DGF Investimentos, Redpoint eventures, Astella Investimentos, Endeavor Catalyst.

A aquisição da RD Station foi disputada. O Estadão revelou em janeiro que a Totvs e a Locaweb estavam em conversas finais para comprar a startup.